宸鴻Q3營收279億元季增25% 寫近六季高點

觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (6) 日公布 9 月營收，單月營收下滑至 88.2 億元，月減 4.1%、年增 8.5%，不過第三季在客戶新品帶動下，單季營收達 279.5 億元，季增 25.1%、年增 11%，為近六季高點，累計前三季營收達 753.79 億元，年減 4.5%。

宸鴻表示，第三季是傳統營運旺季，各產品線表現均優於第二季，除客戶平板新品拉貨，第二季也因封控影響導致基期較低，第三季通常是全年最旺的一季，不過由於整體大環境變化仍大，對營運維持審慎。

展望今年，宸鴻認為，今年上下半年營收比重將各半，且在產品組合、營運管控優化下，今年可望維持獲利，在車載、3D 列印、奈米銀 (SMW) 等新事業也不停歇，其中，車載將聚焦在新能源車領域，提供整套顯示系統產品，預期相關營收貢獻在未來 2-3 年內將有倍數成長空間。

另一方面，業成 GIS-KY(6456-TW) 9 月營收則受惠客戶新品動能，單月營收達 125.57 億元，月增 3.8%、年增 8.4%，第三季營收 355.09 億元，季增 22.4%、年減 1.83%，第四季隨客戶新品上市，營運動能可望再加溫。