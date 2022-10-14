盤中速報 - 華航(2610)急跌-2.27%報17.15元，成交27,459張

華航(2610-TW)近5分K跌速2.27%，14日09:10報17.15元，成交27,459張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華航(2610-TW)近5日股價下跌13.18%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌9.63%。台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-22,026 張
  • 外資買賣超：-19,858 張
  • 投信買賣超：-750 張
  • 自營商買賣超：-1,418 張
  • 融資增減：-12,533 張
  • 融券增減：+8,579 張

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