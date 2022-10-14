盤中速報 - 華航(2610)急跌-2.27%報17.15元，成交27,459張

華航(2610-TW)近5分K跌速2.27%，14日09:10報17.15元，成交27,459張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華航(2610-TW)近5日股價下跌13.18%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數下跌9.63%。台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-22,026 張
- 外資買賣超：-19,858 張
- 投信買賣超：-750 張
- 自營商買賣超：-1,418 張
- 融資增減：-12,533 張
- 融券增減：+8,579 張
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AI優化後報酬率
+34.69%
$13,469
原投組報酬率
+28.79%
$12,879
投組標的成分
40%
3046
20%
6133
20%
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10%
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