美國出於國安考量 擬對華為與中興祭出產品禁售令

根據外媒 Axios 周四（13 日）援引知情人士消息報導， 美國聯邦通信委員會（FCC）以國安為由，擬禁止中國手機製造商華為與電信通訊設備廠商中興（ZTE）在美國銷售所有新的通訊設備，另外海能達（Hytera）、海康威視（Hikvision）、大華技術（Dahua Technology）三大錄影監控設備大廠也不得販售設備。

此舉象徵 FCC 首次以國安為由禁止電子設備，進一步收緊從美國前總統川普執政開始華為與中興的限制。

報導指出，多年來安全研究人員、分析人士和情報機構不斷發出警告，稱中國政府可能會使用中國製造的電信設備監控美國民眾。FCC 過去只限制企業禁止使用聯邦政府資金購買華為和中興的設備，但是新的禁令將會包含所有採購。

除華為和中興外，FCC 也將確定禁止銷售中國製的公共安全錄影監視設備範圍。知情人士透露，無線電製造商海能達 (002583-CN)、數位技術大廠海康威視(002415-CN) 和大華科技 (002236-CN) 也將受到影響。

不過知情人士表示禁令不會回溯，，所以這些中企可以繼續販售 FCC 之前核准的產品，但新機型和新設備就會被禁止。

對此，海康威視表示自家的產品不會對美國構成安全威脅，在技術與法律上也沒有任何理由會受到新規限制。華為與中興對此並未回應置評請求。

美國總統拜登在去年 11 月 11 日簽署的「採購設備法」（Secure Equipment Act），該法要求 FCC 必須禁止對美國「國安構成無法接受風險」的企業設備銷售。依據此法，FCC 必須在 1 年內對禁售令進行表決。