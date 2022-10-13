〈力積電法說〉大砍今年資本支出至8.5億美元 減幅43%

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (13) 日召開法說會，總經理謝再居表示，由於無塵室與機電工程人力短缺、設備交期拉長，以及伴隨市況調降產能規劃，因此將今年資本支出自 15 億美元下修至 8.5 億美元，減幅高達 43%。

謝再居指出，銅鑼新廠今年建置時程大致延宕半年，現正進行無塵室與機電工程，由於台灣經濟非常熱絡，原預期每日報到工人為 3500 名，不過，現階段每日工人僅 1000 多名報到，預期建置時程會再延誤 2-3 個月。

另外，由於物理氣相沉積 (PVD)、切線機等關鍵機台，交機時間不斷拉長，加上公司主動砍掉部分產能規劃，銅鑼廠原訂明年初試產，現已延至明年第三季底、第四季初，資本支出也有較顯著修正。

謝再居補充，銅鑼新廠預計明年下半年量產，月產能 8500 片，2024 年下半年才會達到 1.8-1.9 萬片，目前也未有進一步提升的計畫，製程技術則從 55 與 40 奈米切入，以及部分 90 奈米的鋁製程產線，不過由於現階段市況不明，為保留產能彈性，新廠並未與客戶簽訂長約。

展望明年，力積電因銅鑼廠房支出遞延至明年上半年，今年資本支出金額將自 15 億美元，降至 8.5 億美元，明年則介於 15-20 億美元，看好廠房建置遞延在現階段市況紛擾的時候，對財務影響偏正面。