盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.11%報464.0元，成交7,073張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.11%，13日09:55報464.0元，成交7,073張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價下跌13.87%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌9.82%。台灣加權指數下跌5.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,408 張
- 外資買賣超：-1,985 張
- 投信買賣超：+511 張
- 自營商買賣超：+66 張
- 融資增減：+416 張
- 融券增減：-154 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+36.82%
$13,682
原投組報酬率
+27.04%
$12,704
投組標的成分
40%
3128
20%
8222
20%
6570
10%
3491
10%