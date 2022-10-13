盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.11%報464.0元，成交7,073張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.11%，13日09:55報464.0元，成交7,073張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價下跌13.87%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌9.82%。台灣加權指數下跌5.22%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,408 張
  • 外資買賣超：-1,985 張
  • 投信買賣超：+511 張
  • 自營商買賣超：+66 張
  • 融資增減：+416 張
  • 融券增減：-154 張

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