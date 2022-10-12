〈安圖斯展望〉今年營運翻倍增 規劃2024年IPO

宏碁 (2353-TW) 積極推動多元事業引擎，旗下小金雞安圖斯科技董事長侯知遠今 (12) 日透露，今年在亞洲市場表現不俗，累計前三季營收已達到今年原定 10 億元目標，預期全年營收將上看 14-15 億元，較去年翻倍增，目前也規劃在 2024 年 IPO(首次公開發行)。

侯知遠說，安圖斯科技策略是從台灣走出去到亞太各國，目前在中國也設有子公司，今年發展聚焦加速亞洲伺服器、工作站、人工智能解決方案等落地發展，因此在第一季、第三季就分別設立印度、泰國子公司，加速當地生意落地，也推升今年營運呈現跳躍式成長。

在人工智能方面上，侯知遠說，除既有解決方案應用外，安圖斯科技也希望跟教育單位合作建置 AI 智慧教室，目前在台灣也與輔仁大學合作設立實驗室，讓更多學生可以參與未來 AI 人工智慧的發展。

安圖斯科技總經理李占傑則補充，安圖斯科技從硬體起家，近年陸續拓展軟體、解決方案等多項產品線，除印度、泰國市場已設有子公司，包含菲律賓、馬來西亞、印尼也都有業務進行，但是否規劃設立子公司，將評估當地生意而定。

至於近期美國擴大限制高階晶片輸入中國，李占傑說，公司會遵守相關主管機關的要求、規定，不過中國市場目前主要是以教育相關的虛擬桌面 (VDI/ IDV) 業務為主。

安圖斯目前產品營收以工作站為大宗，占比達約 4-5 成，伺服器則占約 2 成，其餘則是迷你 PC、軟體相關，市場區域中，亞洲市場占比達 70-75%，其中，中國占約 15%，至於剩餘 25-30% 則多以歐洲市場為主。

安圖斯科技是宏碁在 2017 年將伺服器部門獨立分割後創立，營運業務涵蓋商用伺服器、工作站、精簡型電腦、網路及存儲設備等，近年則將業務版圖擴展至 AI 雲端解決方案、高效能運算 (HPC)、虛擬桌面 (VDI/ IDV)、超融合架構系統建置 (HCD) 等，目前在全球四個國家地區設有子公司。