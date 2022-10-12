〈陸港盤後〉A股深V反彈 收復3,000點大關

中國 A 股三大指數周三（12 日）深 V 反彈，收復 3,000 點大關，原因是 9 月社會融資增量與新增人民幣貸款均優於市場預期，顯示消費者與企業信心回升。

滬指周三收盤大漲 1.53% 報 3,025.51 點，深成指勁漲 2.46% 報 10,838.48 點，創業板指驟漲 3.6% 報 2,343.3 點；兩市成交額合計人民幣 7,102 億元，「北向資金」淨流出 58.76 億元。

半導體、軟體、晶片等科技類股強勢拉升，農業、金融、地產、醫藥等族群均走高。

香港恒生指數收盤跌 0.78%，恒生科技指數跌 0.27%。

中國人民銀行周二晚間發布頭三季金融統計數據，9 月新增人民幣貸款為人民幣（下同）2.47 兆元，較去年同期增加 8,108 億元，9 月社融增量為 3.53 兆元，較一年前多 6,245 億元。

民生銀行首席經濟學家溫彬說：「9 月居民貸款新增 6,503 億元，較上月繼續增加 1,923 億元，短期貸款增加 3,038 億元，在上月增長基礎上繼續改善，表明居民消費信心持續恢復。」

企業貸款方面，前三季度企（事）業單位貸款增加 14.48 兆元，其中短期貸款增加 3.28 兆元，中長期貸款增加 8.65 兆元。

在政策性開發性金融工具不斷加碼、設備更新改造專項再貸款等措施帶動下，企業中長期貸款大幅成長，成為信貸增長一大支撐。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華說，企業中長期貸款增加，顯示企業發展信心增強，融資需求明顯回升。

光大證券首席固定收益分析師張旭則表示，當前宏觀調控大目標明確，即讓經濟在合理區間運行，力爭實現最好結果。因此，宏觀調控部門必然會繼續發揮政策組合效應，擴大有效需求，著力「穩就業、穩物價、穩預期」，以保障和改善民生。