南山人壽淨值狂掉 兆豐銀要求潤成聯貸追加擔保品

壽險業淨值直直落，公股銀相關授信也備受關注，民進黨立委郭國文指出，潤成投控日前拿南山人壽股票跟兆豐銀質借，質疑兆豐銀授信動機，對此兆豐銀董事長張兆順說，這是 3 年的聯貸舊案，因南山淨值轉負，因此要求潤成追加擔保品。

郭國文今 (5) 日在立法院財委會質詢時說，潤成投控 9 月 28 日拿南山人壽約 47 億股的股票跟兆豐銀行質借，質問兆豐銀同意授信的動機為何？南山人壽從公股銀搬走多少錢？

由於潤成投控為南山人壽大股東，受美激進升息影響，拖累南山人壽淨值轉負，兆豐銀與潤成投控的授信往來也成立委關注焦點。

對此兆豐銀董事長張兆順解釋，該聯貸案是 3 年前由合庫銀所主辦，兆豐銀為擔保品管理行，由於該聯貸案展延 2 年，加上南山人壽淨值轉負，兆豐銀依規定要求潤成須追加擔保品。

張兆順表示，這筆聯貸案金額約 190 億元，以維持率 140% 計算，擔保品價值約 310 億元，其中兆豐銀參貸金額僅 36 億元，加上潤泰集團在兆豐銀的存款餘額大於借款，兆豐銀在該聯貸案曝險金額很小。

另外，有鑑於美國升升不息將衝擊壽險業淨值，為避免這波壽險淨值風暴波及公股銀行，財政部長蘇建榮也允諾，將要求公股銀盤點對於壽險業的貸款，謹慎控管風險。