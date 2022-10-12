熊市也能預期最高 18~30% 年化報酬？BITGIN交易所推出最適合新手搬磚低風險投資策略！

2021 年幣圈靠著 NFT、GameFi 吸引眾多新鮮人入場，但市場活絡的情緒也隨著 $69,000 的 BTC 一路被消磨殆盡。大盤自高點回落將近八成，投資人早已躺平，現在的熊市還能期待高年化報酬的投資方法嗎？



2021 年剛剛上線就完成金管會「洗錢防制法令遵循聲明」的 BITGIN 交易所 ，在 2022 年下旬推出最新「BITGIN 理財策略工具平台」，主打「免盯盤、自動複利、台幣入金」等功能，策略運行平均可達預期 最高 18~30% 年化報酬，幫助投資人用簡單、安全的方式度過蕭條的市場。



熊市現金為王，靠穩定幣策略活用資產效率

面對不確定的價格下行風險千萬別急著將子彈打完，建議妥善配置資產，僅將部分現金挪用，以 DCA （平均成本法）的方式，持續投入看好的幣種項目，各大交易所也紛紛推出定投機器人，投資人可以自行設定投入金額、週期進行分批投入。

積極型的投資人可能會考慮操作永續合約，加入空軍部隊的麾下。但在總經趨勢是全世界公開的消息下，聯準會鷹派的決策已經被全世界所關注，主力資金會讓散戶輕易放空賺錢嗎？顯然不保本的策略不能幫助我們穩健走完熊市。

幸運的是，即使單純持有現金（美元穩定幣：USDT），BITGIN 幣竟也能幫你賺取穩定的年化收益，不只在大多數時候能夠高於定存收益，還可以規避市場下跌的風險、彈性運用資產。

BITGIN 專為新手投資人推出「熊市最保護你的智能理財策略工具」

BITGIN 幣竟是台灣本土第四間加密貨幣交易所，致力於提供給剛接觸加密貨幣的用戶，一個安全、友善新手的交易平台。期許可以讓所有人都可以很輕鬆的擁有加密資產，透過加密貨幣真正掌握個人財富。

BITGIN 智能理財策略工具平台上線自動搬磚、自動複利放貸兩支機器人，提供給所有 BITGIN 幣竟用戶使用。透過 BITGIN 幣竟可以一站式的在 Bitfinex、MAX 等國際交易所運行策略工具，提供 24 小時監測市場訊號、自動下單的功能，用戶完全不需要盯盤就能夠享受穩定的市場獲利。

並且，所有的策略都是在用戶個人的帳戶運行，用戶可以隨時停止策略獲利出場，不用擔心平台會將用戶資產拿去做不當投資，讓用戶能夠完整掌控個人投資計畫。



BITGIN 幣竟策略工具平台特色

●台幣入金就能操作

●自動複利、免盯盤

●用戶掌控個人資產

●懶人投資預期穩健獲利

●一站式在國際交易所進行策略工具運行

透過 BITGIN 幣竟策略工具平台，熊市穩定累積財富，靜候牛回

1. 24 小時自動化交易，創造財富同時也不擔心睡得不安穩

BITGIN 幣竟提供免盯盤的自動化下單，讓投資人能輕鬆透過加密貨幣創造個人被動收入，且同時擁有優良的生活品質。

2. 使用穩定幣 USDT 進行策略，不擔心過大漲跌幅

BITGIN 策略工具支援台幣入金，並且使用 USDT（穩定幣）進行策略運行。USDT（穩定幣），有別於其他加密貨幣，本身較不存在暴漲暴跌的風險。也因此搬磚策略能夠反覆執行與 MAX 交易所的價差套利，可能風險是 USDT 的價格與美金嚴重脫鉤以及交易所倒閉、遭駭等風險。

3. 使用台幣出入金，降低幣圈投資門檻

使用智能理財策略平台僅需開通 BITGIN 幣竟與其他策略運行交易所，並完成 KYC 認證與 API 金鑰串接，就能開始運行策略工具。並且支援台幣出入金，新手用戶僅需決定投入台幣金額、選擇策略，即可開始運行。

4. 資金安全有保障，用戶掌控個人資產

BITGIN 幣竟實現核心理念「讓用戶擁有資金掌控權」，策略工具皆在用戶個人帳戶運行，不需鎖倉、隨時贖回本金和提取利潤，策略工具運行資金不會被平台做額外操作。



BITGIN 幣竟破解幣圈高風險迷思，投資加密貨幣也能很安全！

加密貨幣的投資風險以及不確定性，往往讓新手投資人卻步，BITGIN 幣竟智能理財策略工具平台讓用戶可以放心交給 BITGIN 全數把關！不論是沒有額外時間盯盤、研究市場，或者是注重資金安全、希望資金可以隨時彈性的用戶，都能夠透過 BITGIN 策略工具平台獲得穩定的資產累積，掌握個人財富。

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