〈台塑四寶業績發表〉台塑、台化估Q4回溫 台塑化看油價有撐

台塑四寶今 (11) 日公布 9 月業績並釋出後市展望，台塑、台化預計後市營收可望逐步回溫，南亞則受聚酯市況影響，第四季將持平前季，至於未來油價走向，台塑化認為，OPEC+ 擴大減產後，原先供給過剩狀況將改善，預計第四季油價將有撐。

台塑 (1301-TW) 董事長林健男表示，預計第四季營收優於第三季，看好 PE、EVA 等產品將進入傳統旺季，且近期印度雨季結束，石化業歷經兩季庫存調整後，需求正逐漸回溫，另外，本季歲修廠房數量較前季大幅減少、開工率提高，將帶動出貨提升。

台塑也看好 EVA 市況，預計第四季進入鞋材需求旺季，中國十一長假後 EVA 需求可望回籠，且太陽能材料成本下降將帶動膠膜廠回補庫存，太陽能 EVA 需求也將提升，帶動價格上漲。

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭表示，預計 10 月營收與 9 月持平，主要受惠可塑劑價量增加，以及丙二酚中國十一長假後補庫存帶動化工產品營收，不過電子材料則因長假影響、銷量減少，拖累整體成長幅度。

展望後市，南亞表示，第四季預計與第三季持平，三大產品線中，化工產品因現貨市場供給吃緊、價格回穩，業務營收看增，電子材料市況則保持穩健，而聚酯產品需求仍疲軟，拖累聚酯業務表現。

台化 (1326-TW) 董事長洪福源認為，8 月營收已達今年谷底，目前石化業供應鏈庫存偏低，剛性需求能支撐後市營收，儘管 10-11 月有部分廠房歲修，但預計最困難期間已過，後市營收可望逐月成長。

台塑化 (6505-TW) 總經理曹明指出，近期 OPEC+ 決議擴大減產規模，加上俄羅斯原油供給下降，預計第四季油價仍有支撐，董事長陳寶郎也認為，11-12 月油價將回升至 100 美元水準。

台塑化表示，由於 10 月重油加氫脫硫 (RDS#2) 歲修，第四季煉油產能利用率將較前季 9 成水準下降至 77%；輕裂解市況持續低迷，將延長 OL#2 歲修，第四季輕油產能利用率保持低檔。