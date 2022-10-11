產險單月虧近百億 富邦金受拖累9月稅後淨損逾40億元

富邦金控 (2881-TW) 今 (11) 日公布，因為富邦產險 9 月稅後虧損近百億元，即使其他三個子公司持續獲利，還是撂倒富邦金 9 月自結稅前淨損 48.18 億元、稅後淨損 40.69 億元；不過，累計今年前 9 月稅前盈餘 1048.43 億元、稅後純益仍有 850.30 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 6.62 元，前 9 月累計稅後獲利、EPS 仍為歷年同期次高紀錄。

各子公司來看，台北富邦銀行前 9 月累計稅後純益為歷年同期新高紀錄；富邦人壽前 9 月累計稅後純益為歷年同期次高紀錄。此外，截至 9 月 30 日，富邦金控已取得日盛金控 73.95% 股權，而富邦金控於前 9 月認列日盛金投資收益 18.2 億元。

富邦人壽 9 月合併稅前純益為 55.03 億元、稅後純益為 45.56 億元，累計前 9 月稅後純益為 836.66 億元。RBC 超過 300%，資本水準維持良好，淨值比遠高於法定最低要求 3% 以上。美元兌台幣大幅升值，幅度高達 4.3%，單月匯兌利得大幅增加，為 9 月主要獲利來源。

富邦人壽表示，今年以來匯兌損益與避險成本，亦持續大幅優於去年同期，9 月底外匯價格變動準備金餘額，自前月 332 億大幅上升至約 439 億。

而 9 月份全球投資市場劇烈震盪，台股當月指數終以下跌 11.1% 作收，富邦人壽的股息收入，穩定貢獻當月獲利。富邦人壽維持汰弱留強操作模式，暫待短線市場利空淡化。債市投資方面，9 月份美國 FED 指引提高升息幅度，較高的債市收益率，有利於壽險公司，長期提升整體經常性收益。惟受金融政策緊縮影響，近期資本市場波動幅度擴大，債券投資先以保有現金部位，以因應市況變化。

保險本業方面，富邦人壽 9 月合併初年度保費收入為 189 億元，合併總保費收入為 384 億元。富邦人壽個體累計前 9 月初年度保費收入達 871.6 億元，總保費收入達 2,609.2 億元，預估皆排名業界第二，9 月初年度保費 105.4 億，較上月成長 20.9%，總保費收入 281.1 億，較上月成長 6.5%，成長動能主要來自投資型商品。

台北富邦銀行 9 月稅後純益 13.80 億元，獲利較上月減少，主要受到資本市場波動加劇影響，金融資產評價收益減少，累計前 9 月稅後純益 187.47 億元，較去年同期成長 29%，獲利維持銀行新高。

北富銀表示，今年以來，銀行各項業務規模穩定提升，升息以及存放款餘額成長，帶動累計利息淨收益較去年同期成長 13%；客戶資產持續累積，財管 AuM 較同期成長 11%；信用卡有效卡數較去年同期成長 15%，成長持續領先市場。北富銀截至 9 月底逾放比率為 0.16%，備抵呆帳覆蓋率為 760%，維持良好資產品質。

富邦產險 9 月稅後虧損 97.74 億元，累計稅後虧損 169.69 億元，主要受到防疫保險賠款與提存準備金之影響，9 月防疫險相關直接賠款金額為 140.9 億，自留賠款金額為 103.5 億，累計 1 至 9 月直接賠款達 390.4 億，件數為 86.7 萬件，自留賠款已達 236.3 億。

同時截至 9 月底，對於已發生但未報或未決的案件已提存自留賠款準備餘額 66.0 億元，富邦產險表示，若不考慮再保因素的直接賠款及準備則近 490 億元，以及保費不足準備餘額約 25.4 億，保費不足準備是考量後續損失發展趨勢而增加估列相關準備。

富邦產險強調，公司持續藉由自動核賠輔助系統與 RPA 機器人加快防疫險理賠申請案件之處理速度，期能盡快將理賠金送達保戶手中，以實際行動展現富邦履行契約精神，同時也會確保資金流動性無虞。

在業務方面表現，9 月簽單保費 38.73 億元，其中以工程險成長 33.4% 表現最為亮眼，個人綜合保險及新種險業務成長表現亦皆優於市場成長；累計前 9 月簽單保費收入 422.57 億元，成長 6.7%，簽單市佔率達 25.2%，維持市場領先地位。

富邦證券 9 月稅後純益 566 萬元，累計前 9 月稅後純益 25.14 億元，較去年同期減少 57%，台股加權指數從今年初高點 18,620 點一路震盪走跌，至 9/30 跌至 13,425 點跌幅近三成，台股日均值累計 9 月 3,193 億元，較去年同期減降，致證券現貨收入及金融資產部位損益均較去年同期減少。