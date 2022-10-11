美時血癌藥在美上市 9月營收翻倍 Q3、累計同創新猷

美時 (1795-TW) 受惠旗下血癌用藥 Lenalidomide 在美國市場上市，9 月營收翻倍至 33.49 億元；第三季營收 53.9 億元、前 9 月營收 114.61 億元，三項營收同創新猷。

美時 9 月營收 33.49 億元，月增 235.97%、年增 230.64%；第三季營收 53.9 億元，季增 85.3%、年增 76.26%；前 9 月營收 114.61 億元，年增 16.4%。

公司表示，9 月營收因旗下血癌用藥 Lenalidomide 正式在美國市場上市銷售，帶動整體外銷業務表現強勁；亞太市場則表現相對平穩，營收與前一月相當。

美時下半年主要營運聚焦在血癌藥 Lenalidomide，由於與原廠簽訂保密協定，無法透露出貨量與銷售額，不過在藥品銷售挹注下，全年營收年增幅有望接近 10% 或是超標，毛利率則維持 50% 以上。

依據原廠公開資料顯示，原廠藥品 Revlimid 2021 年全球銷售金額約 128 億美元，目前有 6 家學名藥公司，包含 Natco/Arrow、Dr. Reddy’s、Zydus、Eugia、Mylan 及美時，已分別獲得此一產品的最終審查核可或暫定審查核可。