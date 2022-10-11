【盤中熱點】盤中陪你一起天天看盤中熱點猜漲跌！矽智財成重災區，原因在美國擴大晶片禁令

一、國際股市下挫，台股難以獨善其身

國慶連假期間，國際股市接二連三下挫，導致本日亞洲股市普遍表現疲弱，台股難以獨善其身，開盤旋即跳空下跌近五百點，預估量為 2161 億。

而這應與超微財報不如預期同時透露 PC 市況疲軟有高度相關性，顯示當前半導體族群市況嚴峻，與此同時，上周五美國又宣布擴大對中國晶片的限制，使得半導體市況雪上加霜，在費城半導體破底氛圍下，我們可以很清楚的由上圖看到看到科技股普遍走疲，又以半導體整體下挫 6% 最遽，其中台積電的下挫影響指數約 275 點成為整個指數下跌的重心所在，也因市況不明朗週四將登場台積電法說就會是重點，台積電對於整個半導體展望，將會牽動短期盤面發展。

在科技股疲軟的情況下，本日除了生技類股比重再度攀升以外，資金也再度轉往傳產 (2603-TW) 長榮、(1216-TW)統一、(2002-TW)中鋼、(4904-TW)遠傳等個股成為本日多方重點指標，也再再顯示當前對景氣相對的悲觀，此時如 (2330-TW) 台積電、(2317-TW)鴻海、(2454-TW)聯發科等護盤概念股，或將扮演指數是否能止穩的關鍵。

二、矽智財成重災區，原因在美國擴大晶片禁令

在櫃買指數的部分，本日中小型個股兵敗如山倒，不分族群呈現全面性下跌，顯示當前市場恐慌程度相當高，而這不只與總經有關係，更與美國擴大限制晶片有所關連，本波美國晶片的限制，多了一個 "end-use based" 的限制令，白話的意思即為只要和超級電腦或 AI 有關的東西，都會在限制內。如此一來不單單是 Nvidia 的晶片，舉凡與超級電腦有關連性的比如說 Power IC 等與超級電腦有關的週邊同樣的也被限制，如此一來影響的是整個半導體的供應鏈，而這或是影響近期費半與台股本日不分個股走跌的最大關鍵因素。

與此同時，國內研究機構認為：後續法規將擴大高速運算 HPC 相關廠商的禁令範圍，台廠晶片業者也會一定程度遭到限制，若未來陸系客戶無法經由 IC 設計服務來投片代工廠的話，多數台廠將一定程度受損，當中又以設計服務為主的矽智財首當其衝，相關個股 (3661-TW) 世芯 - KY、(3443-TW)創意、(3529-TW)力旺、(6643-TW)M31、(6533-TW)晶心科當前皆跌停，而未來晶片禁令是否有被市場過度解讀，造成相關個股的錯殺，就是值得觀察的方向。

三、陪你一起看盤勢猜漲跌

指數再度破底，盤面不分個股皆下跌，以 RSI 強弱指標來看，日前 5 日 RSI 指標僅花 3 日就從 13.3% 飆升至 59.91% 顯示市場超買力道強，而今又只用 2 個交易日從 59.91% 回落至 25.52%，顯示當前市場賣超幅度大，與此同時，恐慌指數應聲飆漲 11%，顯示本日盤面已出現恐慌的跡象，而在恐慌到極端時容易形成超跌的現象，也因此台積電尾盤是否有買單進場拉抬止穩，就是值得留意的方向。

(恐慌過後，明天盤勢是漲是跌？點我一起猜漲跌，抽 iPhone !)

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