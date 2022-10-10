〈台股風向球〉 成交量低+CPI數據 兩大關鍵左右連假後走勢

台股周線終結連 6 黑窘境，但投信示警，大盤成交量能偏低、美國 13 日即將公布 CPI 數據，都將左右台股走勢與反彈力道大小。

台股本週上漲 277.7 點，週線漲幅 2.07%，終止了週線連 6 黑的窘境，但單週日均成交量仍低於 2000 億元，本週三大法人合計買超台股 109.22 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，台股本週展開反彈走勢，除有美股領頭，限空令也發揮穩定投資信心的作用，帶動指數順利站穩 10 日線之上，破底危機解除，只是台股整體成交量能仍無法有效放大，指數反彈力道仍須觀察。

孫傳恕指出，根據歷年統計，雙十節後台股上漲機率高，隨著時間拉長持續走高機率大，但因美國將在 13 日公布 CPI 與就業、零售銷售等數據，CPI 走勢將牽動聯準會對於資金緊縮的態度與速度，包括台股在內的全球金融市場，將聚焦 CPI 數據走勢是否反映通膨確實朝緩和方向前進。

此外，台灣選舉將於 11 月下旬登場，隨著時間日趨靠近選舉，在政策與籌碼做多之下，預期選前能維持指數守穩萬三之上，若投資氣氛轉佳，更有利於指數彈升力道。

安聯投信台股團隊表示，面對強勢升息政策，到年底前，美國聯準會還有兩次會議，儘管市場預期聯準會仍會繼續升息，但不論升息幾碼，市場情緒應已大多反應。

安聯投信台股團隊表示，從目前到 11 月初，陸續有重要法說登場，包括財報表現與對未來產業展望等訊息將持續牽動市場投資情緒，而部分企業財報也將受惠匯市波動；根據過往經驗，料調整期仍將持續至明年上半年。

另外，到年底前，包括：美國期中選舉、iPhone 訂單調整時間等訊息，也可留意作為投資上的判斷。