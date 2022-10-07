美國NHTSA宣布結束對固特異輪始的調查

美國汽車安全機構周五 (7 日) 表示，它已結束一項針對固特異輪胎 (Goodyear Tire & Rubber Co)(GT-US) 的調查。該調查始於 2017 年，目標是已停產近 20 年的房車輪胎安全性。

固特異公司在 6 月宣布，由於可能發生災難性的胎面分離，它將召回 17.3 萬條用於 RV 車的 G159 輪胎，尺寸為 275/70R22.5。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 曾在 2 月要求召回，聲稱 G159 輪胎的故障率偏高，「主要發生在使用年期的早期階段」。

固特異稍早時表示，它不認為其輪胎存在缺陷，並質疑這些輪胎是否仍在使用中，並指出它們自 2003 年起就已停產。

NHTSA 在 2 月表示，G159 輪胎缺陷是「1999 年至 2016 年間提起的 41 起涉及 98 人死亡和受傷的訴訟的核心」。

固特異表示，NHTSA「不準確地」誇大了所指控的事件數量。

NHTSA 在結束調查的說明中指出，「召回行動解決了導致這項調查開始的安全問題。」並補充說，該決定「並不代表 NHTSA 發現召回範圍之外其他型號和尺寸的輪胎不存在安全相關缺陷」。

NHTSA 在 2 月表示，固特異似乎「早在 2002 年初輪胎還在生產時就意識到了安全缺陷，但沒有提出召回」。

固特異表示，這些輪胎比其他輪胎更早發生故障是「不正確的」，NHTSA 的說法是對基礎數據的誤解。

固特異認為，RV 製造商在「召回他們的車輛以解決車主濫用行為」方面是「主要原因」。

NHTSA 表示，固特異一再接獲法院命令，禁止公布在訴訟中發現的輪胎訊息。固特異引用 NHTSA 數據庫中的致命事故報告指出，該機構「不能合理地聲稱該公司不知道」2017 年之前涉及輪胎的事故。