諾貝爾和平獎出爐 白俄人權領袖、俄烏人權團體獲獎

2022 年諾貝爾和平獎周五（7 日）於挪威首都奧斯陸（Oslo）揭曉，由白俄羅斯人權團體領袖畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）以及烏克蘭的「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties）獲得殊榮。

諾貝爾和平獎出爐，由白俄人權領袖、俄烏人權團體獲獎。(圖片：擷取自諾貝爾獎臉書)

挪威諾貝爾委員會表示，他們一直致力於推動人權，以及維護公民批評政權的權力。同時也長期紀錄戰爭罪行、侵犯人權和濫用權力等，彰顯和平與民主的重要性。

其中畢亞利亞茨基是 1980 年代中期，白俄羅斯民主運動興起的領頭人之一，畢生奉獻於提倡民主以及祖國和平發展。

另外兩個獲獎的人權組織分別來自俄羅斯與烏克蘭，其中俄國人權組織於 1987 年成立，宗旨是藉由直面過去罪行，以避免新的罪行發生，希望當年遭到蘇聯共產黨壓迫的受害者永不會被遺忘。

而烏克蘭的「公民自由中心」於 2007 年在基輔成立，目的是提倡烏克蘭的人權與民主，強化烏克蘭公民社會，並向當局施壓，使烏克蘭發展為一個健全的民主體制。

挪威諾貝爾委員會指出，透過他們對捍衛人類價值、反軍國主義，以及法律原則的持續付出，今年的得獎者重振並榮耀了諾貝爾獎創辦人諾貝爾（Alfred Nobel）對於國與國之間的和平與博愛願景，這也是當今世界最需要的。

今天揭曉的和平獎是唯一在挪威奧斯陸頒發的諾貝爾獎項，經濟學獎則將於 10 日壓軸公布，為 2022 年諾貝爾獎季畫下句點。