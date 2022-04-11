旭然美國客戶拉貨強勁 3月營收創新高

台灣自有品牌過濾大廠旭然 (4556-TW) 在美國銷售大幅攀升，帶動 3 月營收以 6116 萬元改寫單月新高，月增 43.71%，年增 51.93%，旭然主管認為，觀察目前台灣、美洲等地區主要客戶仍保持良好下單需求，有助奠定旗下整體業務成長動能，有望挹注整體稼動率保持良好水準。

旭然 2022 年第一季營收為 1.51 億元，創歷年同期新高，季減 7.87%，年增 32.03%；旭然並已明顯感受包括中國、台灣、美國等地區主要客戶加大液體過濾設備需求。

旭然主管指出，3 月營收繳出歷年單月新高，主要受惠集團積極擴大旗下 Filtrafine 自有品牌全球銷售業務動能放大，並進一步提升產品附加價值，延伸銷售 PPSF 材料、PP 熔噴布、以及生化醫藥過濾產品，集團單月營收自 2021 年 10 月起保持單月營收雙位數年增力道，3 月更受惠美國主要客戶大型液體過濾設備訂單挹注，帶動 3 月美國銷售較去年同期繳出倍增成績，推升集團 3 月整體合併營收大幅成長。

旭然主管指出，隨著近年全球產業受國際地緣政治、疫情等干擾，掀起全球供應鏈重組趨勢明確，各產業提高資本支出加速投入新廠擴建、擴增產能計畫，加上看好全球環保、綠色製程意識越趨嚴謹，主要客戶加大旗下廠區廢水回收效率，明顯感受包括中國、台灣、美國等地區主要客戶液體過濾設備需求提升，有利集團整體營運良好穩健成長。

展望 2022 年第二季，旭然看好，隨著台灣各半導體廠商皆積極擴產，並將資本支出持續大幅拉高，觀察目前台灣、美洲等地區主要客戶仍保持良好下單需求。

另外，旭然持續密切留意全球船運運力、原物料價格波動與缺料等外部市場因素干擾，持續精進旗下中國昆山廠、台灣雲科一、二廠及越南新廠良好生產出貨調配，以因應客戶訂單需求。