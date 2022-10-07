〈台股盤前〉挑戰周線終止連六黑 量能不足上攻有限

台股破底後日線連三紅，昨日持續上攻，站穩十日線，朝 13900 點與月線靠攏，短期均線架構多方發展，今 (7) 日挑戰周線終止連六黑，不過美股四大指數周四 (6 日) 盡墨，加上連假前偏向觀望，量能稍嫌不足。

美國非農就業數據公布前夕，美債殖利率攀升，美股四大指數震盪走低，道瓊收跌逾 340 點，失守 30000 點大關，連續兩個交易日收黑；那指下跌 75.33 點，或 0.68%；標普跌逾 1%；費半則下跌 14.8 點，或 0.59%。

市場消息方面，國安基金委員會截至 9 月底、進場 57 天共斥資 112.08 億元，累計報酬為負 8.16 億元，考量全球情勢不穩，國安基金將繼續進場護盤，暫不退場。

面板價格跌勢近期逐步趨緩，但受終端需求持續低迷影響，市調機構集邦 (TrendForce) 指出，若以投片量計算，第四季整體 LCD 5 代線廠含以上大世代線稼動率將下滑至 6 成，續探十年新低，也反映廠商在虧損壓力下，持續管控生產。

晶圓代工廠聯電 9 月營收 252.19 億元，較上月小幅回落 0.5%，年增 34.5%，雖仍站穩 250 億元，但終止連 11 個月創新高氣勢；第三季營收 753.92 億元，季增 4.62%，年增 34.85%，續寫新猷；前三季累計營收 2108.7 億元，年增 37%。

鴻海電動車添新客戶，與美國新創 INDIEV 簽屬 MOU，鴻海俄亥俄州工廠將協助 INDIEV 打造 INDI One 原型車，雙方也將針對代工製造合約進一步協商。