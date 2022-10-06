成衣廠9月營收 儒鴻創同期高 廣越續締單月新猷

成衣代工廠 9 月營收相繼出爐，儒鴻 (1476-TW) 雖然受到換季影響，9 月營收 29 億元，月減 25.9%、但年增 41.5%，創同期高，第三季 107.13 億元，季減 4.5%、年增 32.9%，也是同期新高；羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 在旺季加持下，9 月、第三季營收則創下歷史新高。

儒鴻 9 月雖然受到換季影響，出貨較前月下滑，但與去年同期相比，布料成長 56%、成衣也成長超過 3 成；第三季來看，雖然營收自前季新高回落，但單價提升、匯率有利的情況下，毛利率向上，將支撐獲利表現。

展望第四季，儒鴻仍維持法說會持平看法，主要還是客戶持續調整庫存，長單比重降低，改以較短追加急單來因應市場變化，不過，單價部分還是會比第三季好。

廣越 9 月營收 27.51 億元，月增 7.5%、年增 127%；第三季營收 77.83 億元，季增 61.4%、年增 77.8%，累計前三季營收 156.13 億元，年增 67.5%，單月、季以及累計營收均創歷史新高。

廣越說明，第三季為傳統出貨旺季，加上客戶回補庫存需求強勁，帶動營收創高，獲利也可望同步跟進締新猷；而第四季雖然轉淡，但仍可望繳出同期新高的成績。