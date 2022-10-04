短天期選擇權交易夯 期交所擬推出兩檔雙週到期契約

看準短天期選擇權交易火熱，為提供市場更多交易機會、策略更多元，期交所今 (4) 日表示，預計今 (2022) 年下半年推出臺指選擇權及小型臺指期貨雙週到期契約，相關規劃及增修訂規章已獲主管機關核准。

期交所表示，一週到期選擇權推出以來，臺指選擇權整體日均量大幅成長至 2021 年的 80.9 萬口，其中，一週到期選擇權日均量約占整體臺指選擇權 8 成，顯示短天期選擇權深受交易人青睞。

近年國際期貨市場週到期選擇權亦蓬勃發展，大多數交易所同時推出多個不同週次到期契約，交易人可在任一交易日選擇多個週次到期的契約。期交所順應國際發展趨勢，推出雙週到期選擇權契約。

期交所說明，雙週到期選擇權契約可提供交易人更多交易機會，滿足各式策略性交易需求，交易人在每一個交易日，除可繼續交易現有一週到期選擇權外，亦可交易雙週到期選擇權。另外，配合推出臺指選擇權雙週到期契約，同時推出小型臺指期貨雙週到期契約，提升臺指選擇權與小型臺指期貨價格發現功能與定價效率。

雙週到期臺指選擇權及小型臺指期貨，掛牌方式為「每週三掛牌 2 週後星期三到期之契約」，例如交易月份第 2 個星期三即上市同月份第 4 個星期三到期的新契約，交易月份第 3 個星期三上市同月份第 5 個星期三到期的新契約，以此類推。

期交所表示，雙週到期契約也就是將現有一週到期契約的新契約提前 1 週掛牌，依此掛牌方式，每個交易日將同時有存續期間 1 週 (即一週到期契約)、2 週 (即雙週契約) 及月到期契約可交易，藉此提供市場參與者更多交易機會，可運用交易策略更為多元。

