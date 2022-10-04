達發搶進美國PON市場 實現上下行8 Gbps技術落地

聯發科 (2454-TW) 旗下達發 (6526-TW) 今 (4) 日宣布，公司光纖固網寬頻解決方案符合美國 FCC 規範，並獲電信業者採用，正式搶進美國市場，更在 Speedtest 驗證下，實現全球首個 XGS-PON 上下行皆達到 8 Gbps 及 3ms 的低延遲水準。

達發表示，此次將高網速服務提供到使用者端，且以低維運成本、高滿意度的方案，大幅提升電信業者的競爭力，尤其在全球疫情及新興數位內容蓬勃發展刺激下，達發成功出貨 XGS-PON 晶片至美國，為全球 10G-PON 寬頻固網轉型樹立新典範。

美國自通過「基礎投資和就業法案」立法後，自 2021 年底就開始推動 650 億美元的大規模寬頻基礎建設計畫，美國聯邦通信委員會 (FCC) 為確保市場對產業的信賴度，也設定嚴謹的網速規範，確保網路服務供應品質與廣告宣稱相符。

達發今年 8 月就協助美國電信業者將全球首個上下行 8 Gbps 的光纖固網寬頻服務商轉落地，速度也符合 FCC 的規範認證，對電信業者而言，光纖固網寬頻不僅需要提供網路的速度、穩定度與可靠度，符合 FCC 規範且被市場信賴更是成功重要關鍵。

達發補充，客戶此次所布建的 8 Gbps XGS-PON 專案，最關鍵且困難的任務，就是必須在 Speedtest® 實測下達成 3ms 以內的低延遲能力，也透過軟硬整合與軟體最佳化能力達標。

展望未來，達發看好，在疫情與新興內容快速發展下，固網寬頻業者也加速布建光纖，無論串流影音從 4K 提升至 8K，或是 AR/VR 和元宇宙等新應用，都需要高速網路支持，因此網路服務業者紛紛朝 PON 技術轉型，及早布局速度更快的 10G-PON，預期未來 25G/50G-PON 規範也已箭在弦上。