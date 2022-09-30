【盤中熱點】指數弱中透強，櫃買指數未破底並走揚，解風概念強勢，矽智財落底？

一、指數跳空下挫，行情經常在絕望中產生

美國股市昨日再度破底，令本日指數開盤跳空開低一度大跌 251 點來到 13,274 點，預估量為 1986 億。

盤面上許多個股皆呈現下挫，代表市場恐慌程度的 VIX 指數更一度上漲逾 3.74%，而行情經常在絕望中產生，當恐慌到極致時往往易浮現短線底部，即便早盤市場確有恐慌跡象，但隨著 VIX 指數的回落、跳空開低的個股的走揚，指數跌勢也有所收斂，但目前仍跌百餘點。

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透過資金流向來判斷，在集中市場的部分，本日航運業成交比重不足 10%，低於平均 16.12%，可下滑的資金明顯並未回流電子，而是有轉往生技的跡象，顯示當前的市場風險趨避意識仍高，相較不利於指數有較積極正向的發展，值得注意的是，當前護國神山 (2330-TW) 台積電的下跌影響指數跌點高達 83 點，

換句話說即，指數跌點有 50% 是在跌台積電，而這與前幾日僅佔 20% 的市況有所不同，或許意味當前市場面對昨日美股重挫，已不若前幾日來得恐慌，但國際市況紛雜，就會使得指數有所壓力，就會間接使得資金青睞防禦型以及與景氣無高度相關的族群，形成選股不選市的情況。

二、櫃買指數未破底並走揚，解封概念強勢，矽智財落底？

即便近期中小個股跌到血流成河哀鴻遍野，但攤開日線圖來看，櫃買指數並未跌破 7 月 7 日來的低點，且當前有越走越高的態勢，這也會令市場信心有所回溫。

在櫃買的成交佔比的部分，生技佔成交比重仍高達 26.4%，高於平均的 10.41%，顯示仍有資金停泊此處，也因此生技族群如 (6550-TW) 北極星藥業 - KY、(4162-TW)智擎、(4743-TW)合一、(6472-TW)保瑞、(6589-TW)台康生技、(1795-TW)美時等個股的後市表現也會透露出市場動向。

值得注意的是，觀光與鋼鐵成為萬綠中的兩點紅，在觀光的部分，主要是行政院正式拍板 10/13 起實施入境「0+7」，並同步取消出團禁令，激勵如 (5704-TW) 老爺知、(5703-TW)亞都、(2722-TW)夏都、(2712-TW)遠雄來、(1268-TW)漢來美食等觀光類股成為本日盤勢的重點。

此外，本日電子科技類股普遍都有開低走高的表現，其中最值得注意的為矽智財族群，隨著 (3661-TW) 世芯 - KY 的走強同步帶動如 (3035-TW) 智原、(3443-TW)智原、(6643-TW)M31 等矽智財族群有著強於大盤的表現。

同時觀察矽智財過往與加權指數的關聯，可以發現其多少有領跌領漲的特性，也因此本波矽智財族群後續是否能止穩，就會是未來值得關注的方向。

與此同時，本日也是金管會的股期市會議，是否會有限空令也引發市場議論，但也有分析師對此表示，限空令不是萬靈丹，先前實施四次僅兩次成功，短期國際股市的回穩反而會是指數的關鍵。

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