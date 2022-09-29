〈台商大陸IPO熱〉柏承自行撤回昆山子公司深交所IPO申請案

今年以來 PCB 市場疲弱，PCB 廠柏承 (6141-TW) 業績也受影響，柏承決定先行撤回已送件的昆山子公司赴深圳證交所上市案，柏承指出，未來資本市場籌資計畫將另行規劃。

柏承昆山子公司赴深圳證交所創業板上市案，在 2021 年 6 月 30 日完成送件，送件時股本為人民幣 3.31 億元，由柏承持股 90.85%。

柏承大陸昆山廠目前以 HDI 板生產為主，每月出貨量 35 萬呎，主要訂單來自大陸品牌手機廠；柏承為因應市場 HDI 製程 PCB 的高度需求，除在江蘇昆山廠的 HDI 產能外，轉投資新建的江蘇南通廬山廠施工工程順利，新建南通廬山廠已進入試轉，預估新產能將在明年第二季起貢獻營收，鎖定高階 PCB 應用產品接單。

柏承昆山廠過去仰賴韓系訂單，進行產品組合調整後，目前手機板、網通等應用比重都提升，陸續接獲手機大廠小米與其他新品牌手機客戶訂單，未來將加強布局利基型應用 PCB，如 CMOS、鏡頭等薄板市場，及國際大廠無線耳機用軟硬結合板。

柏承上半年稅後純益爲 777 萬元，每股純益 0.07 元，自 9 月 21 日起兩個月內，在每股 16 - 34 元區間買回 1000 張庫藏股。