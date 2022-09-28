〈能源盤後〉伊恩颶風衝擊灣區生產 原油自近9個月低點反彈收高

原油期貨價格周二 (27 日) 上漲，係因伊恩颶風導致墨西哥灣原油生產放緩，令原油自前一日收盤觸及的 1 月以來最低點反彈。

能源商品價格

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.79 美元或 2.3%，收每桶 78.50 美元。

周一最近月 WTI 原油期貨價格收在 1 月 3 日以來最低點。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.21 美元或 2.6%，收每桶 86.27 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.01 美元或近 2.4%，收每桶 84.87 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 4.6%，收每加侖 2.4931 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 4.2%，收每加侖 3.2599 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌近 3.7%，收每百萬 Btu 6.651 美元。

市場推動力

颶風伊恩加強，襲擊古巴西端，且沿著可能在佛羅里達州西海岸登陸的路徑前行。雪佛龍 (CVX-US) 和英國石油 (BP-US) 周一表示，因應颶風來襲，已經關閉墨西哥灣部分平台的生產。

安全與環境執法局 (BSEE) 周二報告指出，為應對風暴，海灣地區 11% 的石油生產和 8.56% 的天然氣生產已關閉。

然而，天然氣價格似乎並未受到生產關閉的影響，但有一些分析師擔心，風暴可能引起停電，導致電力需求疲軟。

油價獲得一些支撐，因為 ICE 美元指數在周一觸及 20 年高點後，幾乎持平未再升高。

美元激漲，嚴重衝擊大宗商品、股票和其他資產。美元上漲之際，投資者也擔心美國聯準會 (Fed) 和其他主要央行積極收緊貨幣政策，會導致全球經濟增長急劇放緩，從而抑制對原油的需求。

與此同時，分析師表示，近期石油遭拋售，可能促使石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 在 10 月 5 日的會議上決定限制產量。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示：「OPEC + 可能會對目前市場的疲軟程度感到不安，因此可能宣布削減供應以支撐市場。」

「但很明顯的是，要說減產的話，規模必須比上次會議商定的 10 萬桶 / 日大得多，才能對市場產生有意義的影響。」他說。

儘管如此，City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，總體而言，「由於對全球經濟衰退和高利率的擔憂加劇，石油仍是賣方市場。」

美國能源資訊署 (EIA) 周三將公布上周美國石油供應報告。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期上周 (9/23 止) 美國商用原油供應量增加 40 萬桶，而汽油和蒸餾油庫存均下降 10 萬桶。

