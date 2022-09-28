【盤中熱點】VIX恐慌指數一度飆餘10%，短期盤面有恐慌超跌現象。

一、台幣雖貶但並未創低，市場恐慌情緒飆升，投資人有信心不足的現象

本日台幣盤中走勢持續轉貶，但並未觸及前日 31.901 的位置，即便未觸及先前高點但台股仍大跌，顯示當前的市場除了國際市況不佳與外資賣壓外，VIX 恐慌指數本日盤中一度來到 25.47 上漲 10.6% 突破先前高點，顯示當前市場恐慌情緒飆升，投資人有信心不足的現象

反彈僅曇花一現，整個亞洲股市疲弱，台股難以獨善其身，指數下挫將近 300 點，集中市場一片綠油油，預估量為 2247 億，其中護國神山 (2330-TW) 台積電受到蘋果回絕漲價，引發法人對於獲利的下修，股價來到波段低的位置，影響指數約 62 點，其餘如 (2603-TW) 長榮、(2609-TW)陽明、(2454-TW)聯發科、(3008-TW)大立光、(2308-TW)台達電等個股皆成為拖累盤勢的重心。

而就歷史經驗而言，過往台積電不論漲跌經常佔一半左右漲跌點，本日卻僅佔約五分之一，顯然除了台積電下挫外其他個股跌幅在本日相對大。

與此同時，恐慌指數一度飆升 10%、5 日乖離率已經來到 - 2.6%，除了顯示市場浮現恐慌跡象外，或許也與今日周選擇權結算有密切的關係。

二、覆巢之下無完卵，生技族群續弱、矽智財利空罩頂

覆巢之下無完卵，集中市場下挫同步令櫃買指數本日幾乎呈現全倒的情況，而帶動本波櫃買指數強勢的生技醫療，自高點拉回後仍然跌跌不休，其中 (6550-TW) 北極星藥業 - KY 苦吞 4 根跌停，定居南極使得生技族群普遍表現疲弱，但就成交比重來看，生技族群仍然佔了 22% 比重，比平均多上 12%，也是影響櫃買指數的因素之一，若未來資金撤離生技族群下一步的流向，就會成為影響未來盤面發展的關鍵因素。

值得注意的是，台積電漲價遭到蘋果的拒絕，市場認為 IP 矽智財相關廠商包含 (3529-TW) 力旺、(6643-TW)M31、(3661-TW)世芯 - KY、(3443-TW)創意等個股成長力道將會沒有先前來得樂觀，此利空消息也令最無庫存壓力的矽智財族群表現相當疲弱，而這就進一步令市場空方氛圍加劇，除了大型權值股穩盤之外，利多下挫的生技與利空浮現的矽智財何時止跌與回穩，就會是近期盤面值得留意的方向。

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