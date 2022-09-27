LG Innotek明年將擴大FCBGA投資 強化與三星競爭

三星與 LG Innotek 正在覆晶球閘陣列封裝載板 (FCBGA) 市場互相較勁，據外媒報導，LG Innotek 計劃明年將擴大投資規模，強化與三星的競爭。

消息人士指出，LG Innotek 計劃在明年擴大 FCBGA 的投資，LG 今年初宣布將針對 FCBGA 基板投資 4130 億韓元，未來將持續分階段投資，以擴大 PC、通訊、車用基板業務規模。

LG Innotek 預計最快將從明年開始量產 FCBGA，屆時每月營收可望挹注 100 億韓元，有利 LG 集團擴大 FCBGA 的投資。

報導指出，市場仍目前認為 LG Innotek 規劃的 4130 億元投資規模不足，僅能生產利基市場產品，若 LG Innotek 若要與三星競爭，起碼需要投資上兆元。

三星去年底宣布，將向 FCBGA 投資 1 兆韓元，且在 LG 宣布切入市場之際，三星跟進將投資規模擴大至 1.9 兆韓元。

不過，目前 FCBGA 市況仍供不應求，預計 2024 年供給仍將吃緊，部分業內人士認為 LG 不需投入太多心力。

不過，仍有專家認為，目前設備交期長，LG 可能錯過最佳投資時機，應先發制人進場卡位，才能儘早增加產能。