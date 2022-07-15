可成爆內鬼竊密投靠立訊 新北地檢署起訴14名前員工

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 爆發內鬼竊取營業機密投靠中國立訊，新北地檢署今 (15) 日依證券交易法之特別背信罪及營業秘密法之意圖在境外使用而侵害營業秘密等罪嫌，起訴可成共 14 名前員工；可成回應，將持續優化保護營業秘密與智慧財產權措施，同時也嚴加追究一切法律責任。

地檢署指出，可成為台灣市佔率最高的金屬機殼廠，也是蘋果 (AAPL-US) iPhone 與 iPad 等產品的重要供應商之一，其競爭對手立訊精密為圖迅速打入蘋果供應鏈，以高額安家費、年薪誘惑可成派駐在大陸的主管鄭○福與其領導的研發團隊。

立訊更承諾在量產後，給予相關人員主管職稱等手法，對可成派駐在大陸的研發團隊向下層層挖角，並約定鄭○福等 10 餘人離職前，以分工合作方式竊取大量的研發、業務相關的營業秘密資料，透過挖角整個團隊，讓其迅速建廠並量產 iPhone 與 iPad 等產品機殼，竊取可成研發多年心血，造成可成鉅額損害。

可成對此回應，公司持續落實並優化關於營業秘密與智慧財產權的保護與措施，對於侵害本公司權益任何行為，必嚴加追究其等相關一切法律責任；本案目前已進入司法程序，持續配合檢調，遵循司法程序與判斷，基於偵查不公開原則，未來不再主動發佈或回應與本案相關任何訊息。

可成也強調，為免錯誤訊息來源混淆社會大眾視聽，造成不必要困擾，希望不要妄加揣測。若有惡意中傷、誹謗，本公司將保留法律追訴權。