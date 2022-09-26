穩匯市預期 中國央行將外匯風險準備金率調高至20%

中國人民銀行周一（26 日）宣布，決定將遠期售匯業務的外匯風險準備金率上調至 20%，為近兩年來首度調高準備金率，以穩定匯市預期，提高放空人民幣成本，但在岸人民幣匯價周一盤中仍摜破 7.16 元關卡。

中國央行表示，周三起將遠期售匯業務的外匯風險準備金率，從零調高至 20%，以穩定匯市預期，加強宏觀審慎管理。上次央行調整外匯風險準備金率是在 2020 年 10 月 12 日。

儘管央行做出如此宣示，但市場似乎不領情，在岸人民幣兌美元匯價，周一盤中跌 0.51%，報人民幣 7.1664 元兌 1 美元。

NatWest Markets 經濟學家劉培乾說：「遠期售匯外匯風險保證金回歸，意味著央行有意放緩匯率貶值速度 ，但此舉不可能逆轉人民幣走勢，人民幣跌勢與主要貨幣保持一致。」

華僑銀行大中華區首席經濟學家謝棟銘表示，央行的目的，在於提高做空人民幣的成本，從而放緩貶值速度。他說，該政策定周三生效，客戶可能在上路前加快遠期購匯腳步。

業界人士說，央行「穩匯率」工具箱的工具充足，除調整外匯存款準備金率、遠期售匯業務外匯風險準備金率以外，還包括啟動逆周期因子、收緊離岸人民幣流動性。

若人民幣匯率再度出現較大波動，東方金誠首席宏觀分析師王青說，監管機關還可進一步強化市場溝通，引導市場預期，防範匯市順周期行為。

中國央行也曾在本月稍早宣布，將金融機構外匯存款準備金率調降 2 個百分點，降至 6%，為央行今年來第二度調降外匯存準率，阻貶意味濃厚，但市場似乎不為所動，人民幣匯率仍跌跌不休。