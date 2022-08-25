出國確診想要新版海外突發疾病險理賠 靠兩招解套

金管會保險局已核備產、壽險公會共同訂定的旅平險附加的「海外突發疾病醫療險」附約示範條款，將法定傳染病列為除外。保險局副局長林志憲今 (25) 日表示，附約上雖然把法定傳染病列為除外責任，但業界可自行決定用「主約」方式納入新冠肺炎承保，不便險也開放可以用附加條款的方式，讓保戶附加。簡單來說，民眾靠此兩招多加一點保費附加條款，就可以解套獲得保障。

國內產、壽險業者受到防疫保單大幅衝擊，全數下架海外突發疾病醫療險，但是隨著各國對觀光旅遊陸續解封，新海外突發疾病險將於 9 月 1 日重新上線，未來投保海外旅平險可以附加海外突發疾病附約，不過值得留意的是，排除法定傳染病，也就是在國外確診將不理賠。

對此，林志憲表示，旅平險從來沒有停止銷售，只是停掉「海外突發疾病險」附約，目前市面上只有安達產險一家有用主約的方式銷售可保障新冠肺炎的旅平險，該公司 8 月初已開始銷售。

至於新版海外突發疾病險排除法定傳染病，民眾關切萬一在國外染疫，是否有方法可以獲得保障，林志憲表示，旅平險附加的「海外突發疾病險」雖然把新冠肺炎等法定傳染病列為除外，但民眾只要請保險公司刪掉「除外」，不以附約方式來行使，而採用「主約」方式納入新冠肺炎承保。

第二部分則是旅遊不便險方面，不便險不是除外，而是在參考條款中直接把法定傳染病排除掉，但可以用「附加條款」的方式附加上去，也就是說，只要加費多買一個附約，一樣可以享有新冠肺炎的保障，但是保費費率與具體上架時間，還是由各業者自行來決定。