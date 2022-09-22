升息太鷹派 金管會為壽險業打預防針 放寬立即增資要求

近期各國央行陸續宣布調升利率，金管會今 (22) 日表示，將持續關注今 (2022) 年下半年度市場利率變化情形，並追蹤個別壽險業財業務情況，如有相關財務比率低於法定標準，將依保險法第 143 條之 6 規定，先請業者提出增資、財務業務改善計畫，經過三大評估，只要清償能力沒弱化，將不會強制要求立即增資。

保險局副局長張玉煇表示，所謂的三大評估包括：(1) 依現行會計制度，壽險業資產負債對利率上升逐期認列方式不一致；(2) 個別壽險業淨值下降的原因；以及 (3) 個別壽險業增資、財業務改善計畫執行情形等，如清償能力未弱化者，將以督促其落實所提改善財業務計畫的方式辦理。

張玉煇指出，由於今年下半年度，各國央行仍可能維持升息政策，預期壽險業淨值仍可能因持有資產的評價下跌而受到影響，金管會將審視明年 3 月底各公司申報經會計師查核簽證的年報，如有相關財務比率低於法定標準，雖然仍將依保險法規定要求壽險業提具增資、財業務改善計畫，但還會綜合考量壽險業資產負債財務報告表達不一致情形、利率上升對於壽險業清償能力的正面效益，以及個別壽險業淨值下降的原因等，審慎檢視對壽險業清償能力的影響，如清償能力未弱化，例如：保險負債改以公允價值衡量時，其財務比率達法定標準者，將以督促其落實所提增資、財業務改善計畫方式辦理，也就是不一定會強制要求立即增資。

張玉煇表示，我國壽險業於 2018 年與國際同步採用 IFRS 9 以公允價值衡量資產，業者並得依規定就金融資產分類為適當選擇。考量 IFRS9 接軌時，保險業資產、負債未同時以公允價值衡量可能產生會計處理不一致，其中資產面，因我國壽險業多是長期持有收取固定收益為目的的債券部位，近期因利率上升，導致資產價格下跌的未實現評價波動，將對淨值造成減少。

至於負債面部分，我國綜合考量各國實施進程及各界意見，將於 2026 年實施 IFRS 17(保險負債) 以公允價值衡量負債，目前保險負債是採發單基礎（Lock-in）認列，未依現時利率評估逐期調整，因此，目前壽險業財務報告對於利率上升影響於資產、負債呈現逐期認列不一致情形，當利率變化時，各業者的淨值波動程度，主要受其金融資產分類會計政策選擇而有不同程度的影響。

張玉煇強調，截至今年 8 月底，壽險業的保費收入 1 兆 6013 億元，且有 8952 億元的現金及約當現金，足以支付保險給付 1 兆 2986 億元無虞。

另外，壽險業持有的債券資產多以長期持有至到期為目的，故市場短期波動產生的評價變動，並不影響債券資產原本的收益，仍持續收取利息，並於到期日取回本金，且尚有其他高流動性資產可供調度或變現，因目前壽險業沒有流動性風險，保戶權益不受影響。

金管會將持續關注壽險業財業務情況，提醒業者特別注意流動性、財務健全性、清償能力以及資產配置等，並視金融市場變動督導壽險業強化相關風險之控管與因應措施，以確保保險業穩健經營，落實保障保戶權益。