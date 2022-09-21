〈台股盤前〉Fed利率會議前觀望 估維持量縮震盪格局

台股昨 (20) 日由電子雙雄領軍電子權值股展開反攻，終場上漲 123.62 點，收在 14549.3 點，成交值略為放大至 1653.15 億元。不過，法人指出，由於美國聯準會 (Fed) 利率會議前夕，市場觀望氛圍濃厚，加上美股周二全面收黑，台股在上攻無力下，大盤承壓，今 (21) 日恐延續量縮震盪格局。

隨著聯準會 (Fed) 升息迫在眉睫，美債殖利率曲線倒掛加劇，美股主要指數週二 (20 日) 開低後一路震盪下探，道瓊收黑逾 300 點，那斯達克指數也挫逾百點，四大指數全盤盡墨。

三星集團傳將擴大釋單聯電，明年增加其 OLED 顯示器驅動 IC 在聯電投片量約 15%，全數為成熟製程，法人認為，聯電第 3、4 季訂單仍維持高檔，明年三星新增訂單入袋，將推升聯電營運優於同業。

巴隆金融周刊報導，全球個人電腦中央處理器兩大巨頭英特爾與超微都坦承，當下 PC 市況比之前財測預期低潮的狀況還更進一步惡化，超微更直言當前 PC 市場「一片混亂」，比原本財測的狀況又惡化約 15%，恐對原先已看淡下半年 PC 市況的品牌雙 A 宏碁、華碩營運，造成更大壓力。

彭博資訊分析師指出，亞洲 IC 設計業者與晶圓代工廠下半年可能面臨更強勁的逆風，主因非蘋手機市場仍面臨庫存去化壓力，抑制晶片需求，牽動手機晶片龍頭聯發科與其他手機供應鏈後市。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，受市場觀望美國聯準會利率會議結果影響，市場觀望氛圍續濃，預期利率會議前夕維持量縮震盪機率高，但由於市場已反映 Fed 鷹派說法，若如預期升息三碼、會後聲明無太多意外，預期升息後，大盤有機會利空出盡而展開反彈。

