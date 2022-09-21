〈台股盤前〉Fed利率會議前觀望 估維持量縮震盪格局

〈台股盤前〉Fed利率會議前觀望 估維持量縮震盪格局。(圖：AFP)
〈台股盤前〉Fed利率會議前觀望 估維持量縮震盪格局。(圖：AFP)

台股昨 (20) 日由電子雙雄領軍電子權值股展開反攻，終場上漲 123.62 點，收在 14549.3 點，成交值略為放大至 1653.15 億元。不過，法人指出，由於美國聯準會 (Fed) 利率會議前夕，市場觀望氛圍濃厚，加上美股周二全面收黑，台股在上攻無力下，大盤承壓，今 (21) 日恐延續量縮震盪格局。

隨著聯準會 (Fed) 升息迫在眉睫，美債殖利率曲線倒掛加劇，美股主要指數週二 (20 日) 開低後一路震盪下探，道瓊收黑逾 300 點，那斯達克指數也挫逾百點，四大指數全盤盡墨。

三星集團傳將擴大釋單聯電，明年增加其 OLED 顯示器驅動 IC 在聯電投片量約 15%，全數為成熟製程，法人認為，聯電第 3、4 季訂單仍維持高檔，明年三星新增訂單入袋，將推升聯電營運優於同業。

巴隆金融周刊報導，全球個人電腦中央處理器兩大巨頭英特爾與超微都坦承，當下 PC 市況比之前財測預期低潮的狀況還更進一步惡化，超微更直言當前 PC 市場「一片混亂」，比原本財測的狀況又惡化約 15%，恐對原先已看淡下半年 PC 市況的品牌雙 A 宏碁、華碩營運，造成更大壓力。

彭博資訊分析師指出，亞洲 IC 設計業者與晶圓代工廠下半年可能面臨更強勁的逆風，主因非蘋手機市場仍面臨庫存去化壓力，抑制晶片需求，牽動手機晶片龍頭聯發科與其他手機供應鏈後市。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，受市場觀望美國聯準會利率會議結果影響，市場觀望氛圍續濃，預期利率會議前夕維持量縮震盪機率高，但由於市場已反映 Fed 鷹派說法，若如預期升息三碼、會後聲明無太多意外，預期升息後，大盤有機會利空出盡而展開反彈。
 

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