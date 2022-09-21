〈能源盤後〉Fed會議開跑 市場擔憂升息過猛 挫傷需求 原油收近2周低點

原油期貨價格周二 (20 日)收低，WTI 和 Brent 原油期貨均創近兩週來最低收盤價，係因美國聯準會 (Fed) 開始為期兩天的政策會議，預計會再次大幅升息，而這最終恐導致能源需求放緩。

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.28 美元或 1.5%，收每桶 84.45 美元，為 9 月 8 日以來最低收盤價。該期貨今日收盤屆期。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.42 美元或 1.7%，收每桶 83.94 美元，此為交易最熱絡的 WTI 原油期貨，今日收盤後轉為最近月期貨。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.38 美元或 1.5%，收每桶 90.62 美元，亦創下 9 月 8 日以來最低收盤價。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 2.4478 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 1.9%，收每加侖 3.3722 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌近 0.5%，收每百萬 Btu 7.717 美元。

市場推動力

分析師表示，與其他市場的參與者一樣，石油交易者也密切關注 Fed，預期周三結束為期兩天的會議時，將至少升息 75 個基點，聯邦基金期貨市場則已在價格上反映升息 100 個基點的外部可能性。

Fed 和其他主要央行積極收緊貨幣政策，已令原油承壓，引發市場對全球經濟放緩或衰退的恐懼，因為這恐衝擊需求。

Sevens Report Research 分析師周二表示：「我們繼續相信石油市場處於尋找基礎的過程。」

「然而，本周鷹派的 Fed 可能會進一步刺激市場對硬著陸的擔憂，以及美元持續大漲，這必然讓近期接近每桶 80 美元的低點在邁向周末之際受到測試。」

Sevens Report 分析師表示，如果美元創新高同時全球經濟前景黯淡，預計整個領域都會承壓，因為大眾擔憂全球央行的政策都將過度限制。「讓全球經濟陷入衰退將負面衝擊一切，從對工業敏感的大宗商品，如能源和工業金屬，到貴金屬和穀物。」

「相反來說，若 Fed 立場沒那麼鷹派，可能有助於引發各種大宗商品的放鬆大漲。」

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告提出，市場認為煉油廠利潤率下降拖累原油。「利潤率承壓，因為報導稱中國可能提高煉油產品的出口配額，今年大部分時間煉油產品市場都處於緊繃，所以很多市場可能會樂見中國的供應。」

相關新聞方面，美國能源部周一發布出售通知，11 月將自美國戰略石油儲備 (SPR) 出售多達 1000 萬桶原油。

