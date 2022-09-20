三大營運策略奏效+防疫品需求回溫 明基醫全年營運續創高

明基醫 (4116-TW) 今 (20) 日召開法說，副董事長楊宏培表示，旗下三大策略包括放大醫療服務規模、優化事業與布局智慧醫療逐步發酵，加上近期疫情升溫同步帶動防疫產品需求，全年營收、獲利有望續創高。

優化事業策略方面，楊宏培指出，隨著海外疫情降溫，東南亞、歐洲、南美洲等國家對於醫材需求增加、耗材下半年有新產品推出，業績將有大幅度成長。總經理管新寶補充，耗材上半年業績年增 4 成，預估全年有機會超過 2 成，加上海外市場陸續增加新品項，毛利率可望達到 35%，並讓整體獲利改善。

醫療服務部分，明基醫除了透過康科特 (6518-TW) 推進牙科領域外，看好長照市場需要掌握藥局通路，近期併購合躍正光藥局，目前共有 7 家門市。楊宏培表示，雖然目前藥局營收比重僅個位數，但預期調整營運結構後朝智慧藥局邁進，未來營運可期。

展望後市，楊宏培說，受惠新併購的企業展現合併綜效，加上第二季快篩、口罩等防疫產品需求強勁，推升上半年營收、獲利超越去年全年並創下歷史新高，近期疫情再起，防疫產品需求回溫，對後市審慎樂觀看待，整體營運持續走揚。

管新寶表示，公司布局醫療設備、醫用耗材與醫療服務三大領域，上半年醫療設備雖然因海外封城、開工與訂單遞延略受影響，但受惠疫情，醫用耗材海內外緊急醫療需求，營收年增 136%；醫療服務類今年初加入版圖的醫療管理事業以及藥局通路，受惠此波疫情防疫物資與保健商品的大量需求，帶動旗下整體事業成長，營收年增 254%。