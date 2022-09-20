維田智慧交通可望再倍增 明年營收保持雙位數年增續創高

工業電腦廠維田 (6570-TW) 今 (20) 日召開法說，公司看好，明年工業自動化需求持穩，車載、充電樁等智慧交通應用可望延續倍增動能，醫療應用逐步貢獻下，明年營收可望保持雙位數成長，營運續創新高。

維田認為，7、8 月營收都站穩 1 億元之上、連二個月創高，第三季營收可望寫單季最佳，第四季也會比去年同期好，全年營收將首度跨過 10 億元大關，而目前訂單能見度已達明年首季。

法人估，維田第三季在漲價效益，以及新台幣匯率貶值有利的情況下，單季毛利率上看 4 成，第四季則可寫下同期新高，全年每股純益可望達 4 元以上。

展望明年，維田表示，經歷疫情期間人力短缺的問題，工業自動化需求將持穩成長；智慧交通方面，車載產品已有中國工程車、台灣電動巴士等客戶，充電樁用的人機介面 Panel PC 也打進歐美二大市場並逐步放量，今年智慧交通營收倍增，明年則可望再翻倍。

市場方面，維田認為，美國雖然有通膨及升息疑慮，但工控產業投資並未停下腳步，歐洲各地狀況不一，如德國有因為俄烏戰爭影響拉貨放緩，但像是東歐國家並未受到影響，南北歐也都有新案在走，整體展望還是正向。

維田產品營收比重來看，智慧製造 70%、智慧交通 10%、石化及防爆等其他約 20%，銷售區域比重方面，歐洲 51%，美洲 34.6%，亞洲 13.7%。

而維田今年取得 ISO 13485 的安規認證，開始替客戶代工醫療產品，公司自己開發的醫療標準品也在送認證，預計醫療 2 年內營收占比可達 5%、5 年內目標達 10%。