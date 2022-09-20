【盤中熱點】電子族群比重下滑，資金去哪裡？市場觀望下，短期題材個股將成焦點

一、電子族群比重持續下滑，資金去哪裡？

FED 利率決策會議登場前，市場持續觀望，在大市量縮的情況下，資金流向對短線行情的影響力就會加大，那資金究竟去了哪裡？我們一起來看看！

僅看比重差的部分，半導體下滑 9%，而比重增加族群依序是 生技醫療、電器電纜、電子零組件、化學生技醫療。有趣的是，這四類股加起來的比重逾 10%，換句話說，即是原先在半導體的資金分別流向這四個族群。

在大市不佳的情況下，資金較易轉向中小型個股。

觀察上櫃類股表現，單就半導體就較平均值下滑 24.53%，生技醫療則是增加 12.73%，種種跡象皆顯示短期市場對於電子科技族群相較不青睞

而台股又是以科技類股為重的市場，當市值大的半導體族群比重下滑分散至其他族群，除了顯示短期市場對於半導體存有疑慮外，美國升息的利差因素也使得台幣仍面臨貶值壓力，外資傾向匯出的意願就會提高，而這幾項因素綜合起來，行情延續性就會相對較弱。

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二、市場持續觀望，短期題材個股將成焦點。

在市場觀望與避險意識高的情況下，中小型題材型的個股就會成為盤面的焦點。

盤面上來看，相對強勢族群，(2618-TW) 長榮航、(2743-TW) 山富、(2731-TW) 雄獅、(2745-TW) 五福、(2734-TW) 易飛網、(5706-TW) 鳳凰等解封概念股皆受到短線資金青睞，這應與政府拚 11 月前解封，同時日本可能會解除邊境限制有相關性。

在傳產方面，(2603-TW)長榮、(2609-TW)陽明稍稍止跌，(1605-TW)華新則成為傳產個股中最為強勢的多方指標，主要應與華新切入電動車領域有高度相關，這同時也表示相較於半導體，市場對電動車仍有所寄望，而電動車最關鍵的原材料就是第三代半導體，因此如 (2317-TW) 鴻海、(6488-TW)環球晶、(3707-TW)漢磊、(3016-TW)嘉晶、(4934-TW)太極、(5483-TW)中美晶、(2308-TW)台達電等電動車相關領域的個股就會是後續值得留意的方向。

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