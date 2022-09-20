金九銀十 中國水泥市場逐步回穩

隨著中國水泥產業步入「金九銀十」旺季，市場逐步回穩，全國水泥產銷量已回升至正常水準 70% 以上。業界人士表示，下半年基建施工需求提升，將帶動水泥需求恢復成長。

中國證券報報導，國家統計局的數據顯示，9 月上旬，普通矽酸鹽水泥（P.O 42.5 袋裝）報價為每噸人民幣（下同）429.8 元，較 8 月下旬跌 1.5%。普通矽酸鹽水泥（P.O 42.5 散裝）每噸 385.6 元，漲 0.3%。

時序步入 9 月，各地水泥價格出現差異。數字水泥網的數據顯示，華北地區水泥價格小幅攀升，京津冀地區水泥價格上漲，下游需求緩步提升。相較下，重慶、雲南、甘肅、寧夏地區水泥價格回落，幅度介於 10 元至 30 元。

產量方面，國家統計局的最新數據顯示，8 月水泥產量為 18,808 萬噸，較一年前下降 13.1%；頭八個月水泥累計產量為 135,485 萬噸，降 14.2%。

業界人士表示，8 月受持續高溫天氣和工程資金短缺影響，水泥需求仍較弱。9 月初，水泥產業進入傳統旺季，市場逐步回穩。

中國水泥協會副秘書長、數字水泥網總裁陳柏林說，下半年，基建施工需求提升，水泥量價存在反彈基礎。預料 9 月水泥價格將小幅回升，各項基本面數據改善幅度有望進一步擴大。

不少水泥企業表示，下半年水泥出貨量降幅開始縮小。寧夏建材 (600449-CN) 近來揭露的投資人關係紀錄表顯示，上半年受市場需求降溫影響，在寧夏、甘肅、內蒙古的企業出貨量下滑，但 7 月至今降幅已縮小。

天山股份 (000877-CN) 則說，水泥市場景氣逐步回升，從全國範圍來看，已恢復至正常水準 70% 以上。政府擴大基建投入，各地提出因地制宜房地產政策，預料明年初顯現效果，明年需求可能會高於今年。