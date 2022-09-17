〈熱門股〉歐美加速汰換中國安控品 昇銳、奇偶周漲逾2成

歐美地區加速汰換中國安控產品，加上缺料緩解、AI 監控設備需求提升，國內安控業者營運現轉機，本周股價飆漲，昇銳 (3128-TW) 周漲 32.2%，創 13 年半新高；奇偶 (3356-TW) 也周漲逾 2 成、陞泰 (8072-TW) 周漲 15%。

昇銳自轉型開發車用安全監控設備 (ADAS) 後，營收比重已攀升至 40%，其他產品線包括網路系統整合，營收比重約 20%、數位錄放影機占 20%、 類比攝影機占 20%。

昇銳車用營收有 90% 客戶來自海外，以美國最大，其次為日本、澳洲，其中與日本車廠合作的車隊維運管理系統，將會是車用一大成長動能，產品模具已進入生產並將開始貢獻營收。

網路系統整合方面，昇銳產品導入 AI 等技術，把軟體與硬體安防整合，目前已應用在台大醫院、台北榮總；承接政府鐵道邊坡工程，架設 AI 電子圍籬、台電電廠建置監工工程等。

奇偶今年下半年將開拓新市場，過去布局的 IP CAM 市場發展已趨於成熟，傳統的 Analog CCTV 近期對 AI 安控產品需求提升，看準成長性，加上公司 AI 軟體發展有成，目前已完成相關產品開發及推廣，有望推升下半年營收優於上半年、全年挑戰成長 2 成。

昇銳 K 線圖