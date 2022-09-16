〈台幣〉貶1.63角、單周重挫3.98角 不排除下探32元大關

美國鷹派升息立場更堅定，台股今 (16) 日開低走低，外資再賣超 174.14 億元，造成股匯雙殺，尤其台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收 31.293 元，重貶 1.63 角，已經連四貶，單周重貶 3.98 角，成交金額 14.99 億美元。

台股量增下跌 108 點，收在 14561.76 點，外資賣超 174.15 億元，連三天出脫台股，台股近期失守所有均線，目均線呈現空頭排列，月線及季線仍下彎，上檔套牢壓力沉重，且亞幣趨貶，資金面不利台股，指數仍有持續下跌的風險。

美 8 月通膨率上漲幅度超過市場預期下，不少聲浪預測聯準會下週升息恐一次升 4 碼，恐慌情緒加速資金流向美元，非美貨幣本週以來不斷失守關鍵價位，在日元、韓元先後破底後，離岸人民幣睽違 2 年多，在昨日急貶破 7 元兌 1 美元大關，在岸人民幣今天亦失守 7 元整數價位。

亞幣的疲軟，也讓台幣佳入境貶行列，新台幣兌美元今天開盤價為 31.15 元，最低一度貶到 31.36 元，雖然尾盤跌勢微幅收斂，但還是重貶 1.63 角，收 31.293 元，已經連三天收 31 字頭，在資金匯出壓力仍大之下，短線不僅 30 元回不去、31 元常態確立，美國如果強硬升息，不排除下探 32 元。