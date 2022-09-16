〈能源盤後〉Fed下周恐大升息 美元持續走強 需求前景令人不安 原油收一周低點

原油期貨價格周四 (15 日) 收在一周低點，係因美元持續走強且需求前景仍令人不安，因為市場預期美國聯準會 (Fed) 準備下周再大幅升息。

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.38 美元或 3.8%，收每桶 85.10 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.26 美元或 3.5%，收每桶 90.84 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 原油期貨價格均收在 9 月 8 日以來最低點。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 3.8%，收每加侖 2.4287 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格大跌 5.1%，收每加侖 3.2052 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下挫 8.7%，收每百萬 Btu 8.324 美元。前一日天然氣大漲 10%。

市場推動力

分析師表示，原油市場籠罩在「Fed 下周至少調升聯邦利率 75 個基點」這樣的預期，引發大眾對對經濟下滑的擔憂，因為央行試圖抑制頑固的通膨。

StoneX 堪薩斯城能源團隊分析師周四報告寫道：「美元強勁反彈，目前保持在近期高點附近，因為 Fed 持續對未來升息抗通膨的議題持鷹派觀點。」

Fed 將採積極措施的預期心理提振美元，上周已登 20 年高位的 ICE 美元指數周四再上升至 109.708，本周升幅近 0.7%。

Spartan 資本證券公司首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「短期內我們對石油維持謹慎立場，因為因為我們看到全球經濟受到升息拖累，從而削減需求。」

「但另一方面，我們認為下一季價格可能會保持在 82 美元至 92 美元之間的 10 美元交易區間內。」他寫道。

能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (9/9 止) 美國原油庫存增加 240 萬桶，但同時這是在戰略石油儲備 (SPR) 的庫存下降 840 萬桶下發生的。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 認為，隨著 SPR 似乎越來越枯竭，越來越多市場傳聞稱美政府有必要扭轉政策並回填庫存，以保持儲備量在可支撐下去的水準。「目前儲備量處於近 40 年來的最低點。」

彭博周二報導，倘若原油跌至每桶 80 美元，美政府可能開始回填 SPR。Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 認為，該消息基本上讓油價在 80 美元水準有了支撐地板。

與此同時，天然氣期貨周四大幅回吐前一日 10% 漲幅。

EIA 周四公布，上周 (9/9 止) 天然氣供應量增加 770 億立方英呎，高於分析師預期。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣供應量增加 690 億立方英呎。

除了供應量增加，周四市場對美國鐵路工人恐罷工，造成能源輸送中斷的擔憂也有所緩解。

白宮表示，鐵路公司和工會已達成初步協議，以避免罷工。(罷工恐導致通膨壓力上升) 但 StoneX 分析師表示，「該協議仍有可能破裂，因為該協議稍晚仍需工會成員表決批准。」

逆價差 & 供應緊繃

目前，石油市場處於逆價差 (Backwardation) 狀態，即近期交割的油價高於後期交割的油價。

Goehring & Rozencwajg 管理合夥人 Adam Rozencwajg 表示，這係因庫存處於低位，導致儲存的租賃成本便宜，而交易者擔心實體短缺導致實體溢價。逆價差是緊縮的跡象。

他警告道，隨著能源市場收緊到多年未見的水準，「黑天鵝事件的破壞性影響將變得非常大。交易者恐須留意並清楚這點，由於全球庫存緩衝低，尾部風險已經劇烈上升。」

「石油需求比投資者認知程度還要強勁多了，隨著時節進入向來市場最緊繃的第四季，如果價格飆升至 150 美元或更高，我也不意外。」Rozencwajg 說。