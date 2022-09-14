產險虧損黑洞看不到盡頭 業者哀求重啟PCR確診等兩大訴求

防疫雙險 (防疫險 + 疫苗險) 總理賠已飆破 900 億元，即將突破千億元大關，由於近日新增確診案例回升到 4、5 萬例，產險公司虧損黑洞看不到盡頭，業者透過產險公會向金管會提出，希望能「取消快篩陽即確診、以及居家照護視為住院」等兩大訴求，保險局正評估中。

防疫保單理賠壓力，不但造成國泰世紀產險增資 100 億元，富邦產險增資 150 億元、新安東京海上產險增資 147 億元，另外中信產險則二度申請增資，合計金額為 90 億元，4 家產險已經獲准增資 487 億元以外，據了解，若加計將增資的和泰、兆豐等預計增資者，產險增資壓力已上看 800 億元；產險業者表示，目前確診病例沒有減緩跡象，若再賠下去，增資金額恐會攀更高，全年不排除破千億元。

面對產險史上最沉重的增資潮，就連產險總經理也遭殃，和泰產險總經理 7 月率先下台，中再保、兆豐產險總經理也陸續在 8、9 月離職，在防疫雙險理賠仍未見高峰之下， 產險業傳出快扛不住。

產險業透過產險公會向金管會求救，並提多項建議，包括：取消快篩陽經診斷就確診，需要做 PCR 才能確認；並且希望取消居家照護視同住院，回歸保單條款。

金管會主委黃天牧表示，有聽到業者心聲，保險局會研究相關建議，但研究方向不見得會和公會建議完全一樣，畢竟產險業者也扮演重要社會安定功能。