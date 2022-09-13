用戶擔憂通膨而暫停訂閱 Rent the Runway股價重挫

Rent the Runway (RENT-US) 股價周二 (13 日) 盤前暴跌超過 22%，因為越來越多美國人在感受到熾熱的通膨壓力後，暫停對這家服裝租賃公司的訂閱。

汽油和食品雜貨價格飆升迫使購物者減少在服裝和其他非必需品上的支出，導致服裝公司的銷售受挫；這些公司才剛從供應鏈問題緩解的疫情低點中復甦。

Rent the Runway 周一 (12 日) 調降全年銷售預期，並表示將裁減約 24% 的企業員工，以控制成本。

瑞士信貸分析師比內蒂 (Michael Binetti) 寫道：「與傳統的購衣哲學相比，消費者並沒有將 Rent the Runway 視為一種省錢的方式；相反地，消費者正在取消像該公司這種經常性每月固定支出費用來保護家庭預算。」

至少有 5 家券商調降該股目標價，瑞士信貸將其評級從「跑贏大盤」調降至「中性」。

Rent the Runway 財報顯示，第 2 季末有 12 萬 4131 名活躍用戶，較前 3 個月下降 8%，該公司將其歸咎於暫停或選擇不續訂人數增加。但與去年同期相比，活躍用戶仍成長了 27%。

該公司表示，雖然用戶數在 8 月和 9 月反彈，但在不確定的宏觀背景下，仍然難以預測消費者的行為方式。

CEO 海曼 (Jennifer Hyman) 在與分析師的電話會議上表示，「我們越來越清楚，我們的客戶在 2022 年的生活、工作、社交和旅行都與疫情之前不同。」「我們仍在了解這些類型的客戶行為變化如何影響業務，尤其是在充滿挑戰的宏觀環境中。」

該公司股價周二盤前下跌 22.9% 至 3.8 美元。根據 Refinitiv 的數據，分析師們的目標價中值為 8.5 美元。