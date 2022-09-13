永豐證定期定額存美股添新39檔新標的 涵蓋4大投資方向

隨著存股族需求持續成長，永豐金證券今 (13) 日宣布，旗下「豐存股 - 美股」平台即日起再新增 39 檔投資標的，囊括疫情下當紅的醫療族群、綠色經濟趨勢相關企業、各大產業巨擘，以及因應投資人保守策略股 3 債 7 的核心保守配置 ETF。

在豐存股新增標的後，投資人可選擇的美股存股標的將達 123 檔，其中，股票 66 檔、57 檔為 ETF。

永豐金證券說明，截至 8 月底，豐存股 - 美股交易戶數較兩年前開辦初期增長 12 倍，存股筆數增幅更達 28 倍，目前為國內美股定期定額平台市占第一名。

為強化對投資人的服務，此次永豐金證券新增 39 檔存股標的，包括 30 檔個股和 9 檔 ETF，尤其納入醫療產業族群計 8 檔重量級企業，包括達文西手術設備供應商直覺外科 (ISGR-US)、全球知名藥廠禮來 (LLY-US)、默克藥廠 (MRK-US) 和輝瑞 (PFE-US) 等。

永豐金證券說明，醫療保健產業在今年上半年的市場波動中，表現相對穩定抗跌，長線也受惠於醫療服務的需求穩定，作為存股標的，具備護城河效應。

另一方面，隨著綠色經濟概念蓬勃發展，永豐金證券也納入北美最大的廢棄物回收業者廢棄物管理公司 (WM-US)。

此外，此次新增的產業領導性企業還包括全球飯店業龍頭萬豪國際集團 (MAR-US)、化妝保養品龍頭雅詩蘭黛 (EL-US) 等，均是投資人生活中會接觸到的知名品牌商。

而對於相對保守的投資人，永豐金證券則納入核心保守配置 ETF(AOK-US)，股債配置比約 3 比 7，與一般股多債少或股債平均的配置不同。

永豐金證券建議，在市場劇烈波動期間，小額、分散和紀律的存股方式是投資人可採取的策略。