中信造船將登錄興櫃 全年營運有望創高

國內最大民營造船廠中信造船 (2644-TW) 即將登錄興櫃，預計 27 日舉辦興櫃前法說，中信造船正進入大量且船型重複的造船階段，加上國艦國造業務貢獻營收，法人看好，今年營收和獲利均有望創新高。

中信造船 8 月合併營收為 4.67 億元，月增 123%，年增 122%，創單月第三高紀錄，累計前 8 月合併營收 28.5 億元，年增 9.79%；而上半年合併營收為 21.78 億元，年增 1.48%，稅後純益 8548 萬元，年減 6.8%，每股純益 (EPS)1.3 元。

中信造船擁有 40 年造船經驗，已造超過 400 餘艘，涵蓋超重力型拖船、大型圍網漁船、超低溫遠洋鮪釣船、大油品輪、大貨輪、研究船、巡防艦艇、 超大型豪華遊艇、超低溫冷凍運搬船、巡護船和超大型駁船等。

中信造船主要客戶除了國內船東、民間企業和政府單位等，著名船隻有李安執導電影少年 Pi 的奇幻漂流中搭載主角的船隻、LVMH 集團總裁豪華遊艇、往返台灣馬祖的交通船臺馬之星、140 米海上風力發電平台駁船和各式海巡艦艇等。

在政府國艦國造及造修合一政策下，中信造船自 2019 年承接 81 艘合計金額達 215 億元的海巡署巡航艦，包括 35 噸、100 噸和 600 噸，預計分 8 年交船，截至今年 8 月，已交 25 艘，法人看好，隨著持續交船，營收和獲利動能無虞。

另一方面，中信造船擁有兩座浮塢，舉重量超過 3 萬噸，是國內最大型艦艇維修平台，每日船塢駐費收入可達 30 萬元以上，貢獻中信造船穩定業務和獲利動能。