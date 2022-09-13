中秋連假消費成績單揭曉 中國民眾更願意花錢了

中秋連假消費成績單揭曉，中國國內出遊人次、旅遊收入雖不如去年同期，但與清明、端午兩個小長假相比，民眾更願意花錢了。

中國文化和旅遊部數據中心的數據顯示，今年中秋連假全國國內旅遊出遊人次為 7,340.9 萬人次，國內旅遊收入為人民幣（下同）286.8 億元。

中秋假期出遊人次較去年同期下降 16.7%，按可比口徑回升至 2019 年同期的 72.6%。國內旅遊收入銳減 22.8%，回升至 2019 年同期的 60.6%，顯示旅遊收入回升速度不及出遊人次。

與放假天數相同的清明、端午假期相比，中秋連假出遊的民眾減少，但民眾花更多錢。據界面數據計算，中秋假期單日出遊約 0.24 億人次，比清明、端午少。中秋假期日均旅遊收入約 95.6 億元，比清明高五成以上，比端午高逾一成。

中秋假期本地遊的比重超過六成，且在本地遊資源相對有限情況下，民眾有了更細緻的玩法。

同程數據顯示，今年中秋假期，賞月活動帶動各地夜遊市場熱潮。去哪兒的數據也顯示，中秋酒店熱門搜索詞中，賞月、星空、溫泉、湖景、露營的熱度最高。

中秋假期剛結束，許多民眾已開始籌備國慶十一假期出行計畫。去哪兒的數據顯示，截至周一（12 日），一些熱門目的地優質房源被搶先預訂，目前房量緊張。

途家民宿的數據亦顯示，目前國慶期間的民宿預訂量已與中秋持平。理想情況下，國慶假期民宿預訂量有望較中秋提高一倍。

在中秋連假來臨前，國務院總理李克強上周四召開國務院專題會議，聽取兩批工作組赴 16 省穩住經濟大盤督導和服務工作匯報。他說，督導和服務工作組要保持「在線」狀態，追蹤協調解決政策落實，特別是增消費、擴投資的問題。

李克強指示，要繼續提出增消費、擴投資等階段性政策，「能用盡用、快出快落地」，各地、各部門都要提出實策。