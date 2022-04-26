嘉聯益首季虧損1.45億元 每股虧0.26元

軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 今 (26) 日召開董事會，通過 2022 年首季財報，稅後虧損 1.45 億元，每股虧損 0.26 元，是嘉聯益連續兩季虧損。

嘉聯益 2022 年第一季營收 30.33 億元，毛利率 6.13%，季增 0.88 個百分點，年減 1.85 個百分點。後虧損 1.45 億元，每股虧損 0.26 元。

嘉聯益在台新設桃園觀音廠的產能利用率逐步提升，嘉聯益主管認為，5G 通訊效益遞延發酵下，新設桃園觀音廠的產能利用率逐步提升，且在品牌客戶的新產品逐步安排在觀音新廠認證及量產，有助全年營收提升，預估 2022 年嘉聯益在台灣的產值將超越大陸廠。

軟板廠陸續公布 2022 年首季財報，以台郡 (6269-TW) 表現最優，台郡 第一季營收 94.93 億元，創同期新高，毛利率為 15.9%，季減 3.9 個百分點，年減 1.4 個百分點，稅後純益為 7.83 億元，季減 40.2%，年增 51.5%，每股純益為 2.29 元。

欣興 (3037-TW) 轉投資的同泰 (3321-TW) 2022 年第一季營收 5.1 億元，毛利率 8.92%，季減 4.78 個百分點，年增 0.56 個百分點，稅後虧損 2616 萬元，單季每股虧損 0.1 元。