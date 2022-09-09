〈熱門股〉喬山營收報捷 股價周漲16%創近一年高

健身器材大廠喬山 (1736-TW) 受惠海運費下降、新台幣貶值及向客戶調漲價格，推升 8 月、前 8 月營收創同期高，第四季在旺季挹注下，營運有機會再跳升，激勵本周股價走強，突破 60 元大關，周漲 16%，創近一年來新高。

喬山表示，過去上海工廠封控造成供貨的影響，已從 6 月開始增產補足，累計積壓的訂單也明顯獲得紓緩，加上健身房客戶需求持續強勁，訂單看到年底，海運費大幅下降、新台幣貶值以及客戶調漲後的新價格等利多因素，估計下半年營收及毛利率將持續拉高。

喬山主要海外客戶近期也公布上半年會員人數及店數增長狀況，其中，Planet 新增 71 個健身房，全球家數達到 2324 據點，會員人數達 1650 萬名，居全球會員數之冠。

另外，Basic-Fit 新增 107 個場館，會員人數快速增加到 292 萬人，較去年同期的 201 萬人、年增 45%。而 Anytime Fitness 日前宣告，喬山加入其全球供應商行列，Anytime Fitness 平均每年持續擴建 300 個據點，目前共有 4900 家健身房，居全球健身房店數之冠，其會員人數高達 420 萬人。

喬山 8 月合併營收 27.45 億元，月增 37%、年增 20.25%，創今年單月新高，也改寫同期新高；累計前 8 月合併營收 188.46 億元，年增 3.87%，登同期新高。