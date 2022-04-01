健身需求成長+台幣走穩 岱宇今年毛利率優於去年

健身器材廠岱宇 (1598-TW) 今 (1) 日召開線上法說，展望今年，岱宇看好，健身器材回到正常成長軌道、年底將推出聯名新品，全年營收有望優於去年，此外，今年新台幣走勢修正，全年毛利率有望小幅成長。

岱宇旗下共有五大品牌，分別為主攻中高階機種的 SOLE、中低階的 Xterra、FUEL，以及專注在商用市場的 Spirit 與 UFC，其中，SOLE 去年底與美國智能健身內容製造商 STUDIO 合作，雙方預計今年第四季、明年第一季推出聯名新品，看好訂閱人數將擴大，同步帶動產品出貨量。

品牌 XTERRA 則主要出貨給電商平台亞馬遜，岱宇表示，儘管去年疫情趨緩，不過亞馬遜的出貨台數維持成長，目前訂單能見度可看到第三季，但客戶下單力道仍偏保守。

岱宇除了布局美國、歐洲、中國等亞洲地區外，近期也併購英國與泰國通路商，公司提到，由於英國家用健身線上通路商品項不多，今年將先調整營運體質，未來再導入下 Xterra、UFC 等品牌銷售；泰國則為實體通路商，未來會擴大其線上銷售布局。

岱宇表示，去年整體營運與往年不同，呈現上半年旺季、下半年淡季的狀況，預期全球健身需求不減下，今年將恢復成下半年旺季水準，全年營收有望優於去年。

獲利方面，岱宇去年受到原物料價格居高不下、運費高漲以及匯損三大不利因素影響，毛利率降至 34.55%，今年則有望擺脫匯率壓力，全年毛利率有望小幅看增，但仍難回到 2020 年高峰。

岱宇去年第四季稅後純益 1447 萬元，季減 86.9%、年減 97.9%，每股純益 0.11 元；去年全年純益 4.41 億元，年減 66.3%，每股純益 3.48 元。