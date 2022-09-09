【台指操作攻略】中秋後會不會變盤 一張圖讓你豁然開朗

台指期在 9/6 開盤一度大漲近百點，開盤價直接躍過週一（9/5）高點 14719，卻仍不敵季線反壓，指數一路回檔終場由紅翻黑，高低區間高達 215 點，技術型態尚未出現正式落底訊號，盤勢仍有持續下探空間，尤其在聯準會升息壓力籠罩下，美元指數再創波段新高，使得外資連續多日賣超台股，種種因素下，投資人轉而期待「中秋變盤」，冀望下周行情能夠止穩反彈 。

首先我們觀察目前整個盤勢結構，台股沒有強勢族群撐盤，主要是外資對台股幾乎是無差別賣超，從 8/12 美元技術面出現破底翻後，外資累計賣超台股超過 1 千 6 百億，台指淨多單也很少突破萬口，由此可見外資不論是現貨還是期貨操作都顯得相當保守，從技術面觀察，經過 8/29 及 9/07 兩次向下跳空，上方套牢區壓力相當明顯，籌碼面與技術面似乎沒有具備變盤的條件。

昨日（9/8）是中秋節前夕最後一個交易日，行情先是開高走低跌破 14400 整數關卡，下半場多方表態台指展開攻勢，帶動大盤走揚收在相對高點，幾乎回補前一日所出現的跳空缺口，這股氣勢能否延續到下周，將是改變空方技術型態的關鍵，我們統計過去 10 年中秋前後指數漲跌的資料，首先可以發現中秋過後第一個交易日上漲機率高達八成，不過一周後上漲的機率下滑到六成，只要國際局勢沒有特別的變化，這股多頭氣勢有望延續到下周，相信這也是今天下半場行情表現特別強勁的原因之一。

若是我們進一步分析其中細節，只要中秋過後第一個交易日漲幅超過 0.4％，漲勢幾乎都能延續到下周並且擴大，簡單來說，下周一如果終場行情僅小漲或是下跌，依照過去歷史經驗，接下來恐怕難有好的表現，此時，手上有股票或是台指多單的投資朋友可能要特別留意，行情隨時有可能反轉向下，但是對於期貨操作來說，只要能夠掌握盤勢脈動運用策略，波動越大通常代表進場的機會越多，尤其是目前很多投資股票的朋友仍在等待解套，建議透過指數波動賺取價差，化被動為主動，不過重點是要找到適合的操作方式與指標，如果只是隨盤面漲跌運用直覺判斷多空，甚至把運氣當作實力，恐怕只會讓自己成為高手眼中的肥羊。

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