奇鈦科上櫃首日大漲40% 啟動蜜月行情

特化廠奇鈦科 (3430-TW) 今 (8) 日以每股承銷價 42 元掛牌上櫃，早盤開高走高大漲 40%，啟動蜜月行情；受惠歐洲能源價格大漲同業減產，奇鈦科趁勢擴大市占，今年上半年繳出優異成績，下半年將持續穩健發展。

奇鈦科上半年營收 8.7 億元，年增 16.8%，毛利率 27%，年增 4.53 個百分點，營益率 14.12%，年增 2.5 個百分點，稅後純益 1.04 億元，年增 68.2%，每股純益 3.53 元，賺贏去年前三季。

展望下半年，奇鈦科表示，雖然目前石化產業下半年整體景氣預測較不樂觀，但公司聚焦特用化學品應用，會持續因應環境，穩健發展。

奇鈦科說，將持續進行產品、市場開發，推廣主力產品，部分產品開始註冊增量，提高出貨規模；並將持續深耕北美、中國市場，可望為後市帶來動能。

奇鈦科主力產品為紫外光吸收劑及光安定劑、抗氧化劑、光引發劑、阻燃劑；紫外光吸收 / 安定劑主要應用於汽車、航太塗料等應用，主要客戶為國際塗料大廠，包含 S-W、PPG 與立邦；抗氧化劑則聚焦高階與特殊應用利基市場。

光引發劑應用於光纖塗料、3D 列印等應用，產品直接出貨歐美、日本等客戶，目前同業主要為中國廠商，市場競爭較激烈。