奇鈦科上半年EPS 3.53元 賺贏去年前三季

特化廠奇鈦科 (3430-TW) 今 (11) 日召開上櫃前業績發表會，受惠歐洲能源價格大漲同業減產，奇鈦科趁勢擴大市占率，今年上半年繳出優異成績，稅後純益 1.04 億元，年增 68.2%，每股純益 3.53 元，賺贏去年前三季。

展望後市，由於通膨、升息使經濟衰退隱憂增加，終端需求放緩，下半年營運保守看待。

奇鈦科表示，下半年部分客戶狀況較悲觀，但公司將持續進行產品、市場開發將會持續推廣主力產品，部分產品開始註冊增量，提高出貨規模；並將會持續深耕北美、中國市場，可望為後市帶來動能。

奇鈦科產品包含紫外線光吸收劑 / 安定劑、抗氧化劑與光引發劑，上半年紫外線光吸收劑 / 安定劑營收比重 56%，抗氧化劑 25%，光引發劑占 18%；銷售地區上，奇鈦科北美營收比重 44%、中國 24%、國內 12%、歐洲與亞太分別為 9% 與 11%。

奇鈦科表示，上半年紫外線光吸收劑 / 安定劑產品是主要成長動能，該業務年增 3 成；依地區別來看，北美成長 4 成，中國因為疫情影響當地成長，歐洲則受戰爭、匯率影響成長較緩，亞太地區今年也有雙位數成長。

奇鈦科第二季營收 4.47 億元，季增 5.6%、年增 13.7%，毛利率 27.5%，季增 1.28 個百分點、年增 4.8 個百分點，營益率 14.7%，季增 1.3 個百分點、年增 2.8 個百分點，稅後純益 5400 萬元，季增 5.8%、年增 54.3%，每股純益 1.8 元。

奇鈦科上半年營收 8.7 億元，年增 16.8%，毛利率 27%，年增 4.53 個百分點，營益率 14.12%，年增 2.5 個百分點，稅後純益 1.04 億元，年增 68.2%，每股純益 3.53 元，賺贏去年前三季。

奇鈦科紫外光吸收 / 安定劑主要應用於汽車、航太塗料等應用，主要客戶為國際塗料大廠，包含 S-W、PPG 與立邦；抗氧化劑則聚焦高階與特殊應用利基市場。

光引發劑則應用於光纖塗料、3D 列印等應用，產品直接出貨歐美、日本等客戶，目前同業主要為中國廠商，市場競爭較為激烈。